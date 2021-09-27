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Спорт

Трубін, Супряга та Мудрик: Ротань назвав склад на матчі збірної України з Францією і Фарерами

16:30 27 вересня 2021
Молодіжна збірна України

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань, який забив два голи за збірну світу, оприлюднив заявку команди на матчі кваліфікації ЧЄ-2023 проти Франції (8 жовтня в Бресті) і Фарерських островів (12 жовтня у Запоріжжі). Нагадаємо, що «жовто-сині» на старті кваліфікації перемогли в гостях однолітків із Сербії (1:0) і вдома — Вірменію (2:1), очолюючи турнірну таблицю групи.

Воротарі: Руслан Нещерет («Динамо»), Кирило Фесюн («Колос»), Анатолій Трубін («Шахтар»);

захисники: Максим Таловєров («Динамо», Чехія), Костянтин Вівчаренко, Антон Боль (обидва — «Динамо»), Арсеній Батагов («Дніпро-1»), Олександр Драмбаєв («Маріуполь»), Олексій Сич («Рух»), Олег Горін («Минай»), Валерій Дубко («Чорноморець»);

півзахисники: Володимир Бражко («Динамо»), Вікентій Волошин («Десна»), Іван Желізко («Валмієра», Латвія), Олександр Назаренко («Дніпро-1»), Дмитро Криськів («Металіст 1925»), Микола Михайленко, Максим Брагару (обидва — «Чорноморець»), Михайло Мудрик, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (усі — «Шахтар»);

нападники: Владислав Cупряга («Динамо»), Богдан В'юнник («Маріуполь»), Микола Кухаревич («Левен», Бельгія).

До резервного списку «молодіжки» включені: Микита Турбаєвський («Маріуполь»), Олександр Мельник («Олександрія»), Ігор Снурніцин, Данило Алефіренко (обидва — «Зоря»), Денис Кузик, Богдан Білошевський, Владислав Ванат (усі — «Чорноморець»), Остап Притула («Рух») і Данило Кравчук («Ворскла»).

Турнірне становище в групі Н: 1. Україна — 6 очок (2 матчі); 2. Франція — 4 (2); 3. Фарери — 4 (3); 4. Вірменія — 3 (3); 5. Сербія — 1 (2); 6. Північна Македонія — 1 (2).

Нагадаємо, що на чемпіонат Європи безпосередньо вийдуть дев'ять переможців груп і найкраща з команд, що посіли другі місця. Решта вісім збірних, які стали другими у своїх групах, проведуть у вересні 2022-го плей-оф, щоб визначити останніх чотирьох учасників фінальної частини першості Старого Світу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися в прямому ефірі матч Ліги чемпіонів «Баварія» — «Динамо».

Фото uaf.ua

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