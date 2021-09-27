Бездоганно убрані: «Динамо» вилетіло на матч Ліги чемпіонів з «Баварією» без свого лідера

У понеділок, 27 вересня, о 17:30 чартер з футболістами і тренерами «Динамо» на борту узяв курс з аеропорту «Бориспіль» на Мюнхен, де 29 вересня команда Мірчі Луческу проведе другий матч групової стадії Ліги чемпіонів проти «Баварії» (початок — о 22:00). Вряди-годи усі футболісти бездоганно убрані — в строгі клубні костюми. Нагадаємо, що на старті турніру кияни зіграли внічию з «Бенфікою» (0:0), а мюнхенці розгромили в гостях «Барселону» (3:0).

ОНЛАЙН ВІДЕО ГОЛІВ «БАВАРІЯ» — «ДИНАМО»

На жаль, в майбутній грі проти чемпіона Німеччини дев'яти останніх сезонів Мірча Луческу не зможе розраховувати на одного з лідерів команди, найкращого футболіста УПЛ сезону-2020/2021 Віталія Буяльського, який пропустив через травму Євро-2020, а також венесуельського форварда-новачка Еріка Раміреса, який перехворів коронавірусом. Зате в складі делегації присутній захисник Микита Бурда, який через важкі травми не грав за «Динамо» з липня минулого року.

Як повідомляє офіційний сайт столичного клубу, склад «біло-синіх» з 24 гравців, що вирушив до Німеччини, виглядає так:

воротарі — Бойко, Бущан, Моргун;

захисники — Бурда, Сирота, Шабанов, Кендзьора, Тимчик, Миколенко, Забарний;

півзахисники — Гармаш, Вербич, де Пена, Шепелев, Андрієвський, Леднєв, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Караваєв, Вітіньо, Антюх;

нападники — Шкурін, Супряга.

До речі, разом з першим складом до Німеччини вирушила і команда «Динамо» U19, яка того ж дня (початок гри — о 17:00) проведе поєдинок Юнацької ліги УЄФА проти «Баварії». Нагадаємо, що в стартовому поєдинку підопічні Ігоря Костюка розгромили в Києві «Бенфіку» (4:0), а німці програли на стадіоні «Барселони» (0:2).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що букмекери дали свої прогнози на поєдинок Ліги чемпіонів «Баварія» — «Динамо».

Фото ФК «Динамо»

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