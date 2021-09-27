Гол з пенальті позбавив «Чорноморець» першої перемоги в Одесі: відеоогляд матчу УПЛ

У понеділок, 27 вересня, поєдинком в Одесі фінішував 9-й тур вітчизняної прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 9-й тур

27 вересня (понеділок)

«Чорноморець» (Одеса) — «Інгулець» (Петрове) — 1:1 (Смирний, 39 — Бартулович, 87, з пенальті).

До візиту в Південну Пальміру команди з Петрового новачок УПЛ «Чорноморець» в кожному (!) з восьми матчів сезону незмінно пропускав у свої ворота не менше двох м'ячів, зумівши при цьому набрати 5 очок. Не тішила уболівальників і статистика «Інгульця» — чотири поспіль поразки в чемпіонаті і Кубку країни.

У першому таймі протистояння підопічних Юрія Мороза та Сергія Лавриненка відзначитися могли і господарі, і гості, але зі свого шансу скористалися лише «моряки». На 39-й хвилині «Чорноморець» провів швидку атаку, яку точним ударом завершив Смирний, — 1:0.

По перерві гості з Петрового не використали ще кілька шикарних шансів відзначитися (особливо господарям поля докучав своєю активністю форвард Сітало), але все ж на останніх хвилинах заробили пенальті, хоча й не стовідсотковий. Бартулович з «позначки» позбавив «Чорноморець» першої в сезоні домашньої перемоги.

26 вересня (неділя)

«Минай» — «Львів» — 1:2 (Байдал, 43 — Якимець, 21, Шина, 56).

«Дніпро-1» — «Зоря» (Луганськ) — 0:4 (Булеца, 21, Кочергін, 87, 90+5, Шахаб, 90+1). На 82-й хвилині вилучений Когут («Дніпро-1»).

«Десна» (Чернігів) — «Металіст 1925» (Харків) — 1:2 (Тотовицький, 12 — Марлісон, 1, Кравченко, 49).

25 вересня (субота)

«Шахтар» (Донецьк) — «Верес» (Рівне) — 4:1 (Мірошник, 23, в свої ворота, Тете, 55, Марлос, 79, з пенальті, Траоре, 87 — Г. Пасіч, 30).

«Рух» (Львів) — «Динамо» (Київ) — 0:2 (Циганков, 28, з пенальті, Гармаш, 38).

«Олександрія» — «Маріуполь» — 2:1 (Третьяков, 35, з пенальті, Кожушко, 86 — Спіровські, 25).

24 вересня (п'ятниця)

«Колос» (Ковалівка) — «Ворскла» (Полтава) — 0:1 (Тілль, 36). На 29-й хвилині Чурко («Колос») не реалізував пенальті.

Турнірне становище:

1. «Динамо» — 25 очок (9 матчів);

2. «Шахтар» — 22 (9);

3. «Ворскла» — 18 (9);

4. «Олександрія» — 17 (9);

5. «Зоря» — 17 (9);

6. «Десна» — 16 (9);

7. «Дніпро-1» — 16 (8);

8. «Верес» — 11 (9);

9. «Металіст 1925» — 10 (9);

10. «Колос» — 8 (8);

11. «Рух» — 8 (9);

12. «Інгулець» — 8 (9);

13. «Львів» — 6 (9);

14. «Чорноморець» — 6 (9);

15. «Минай» — 6 (8);

16. «Маріуполь» — 4 (9);

Бомбардири: 7 голів — Віктор Циганков («Динамо»); 6 — Лассіна Траоре («Шахтар»); 5 — Віталій Буяльський («Динамо»), Андрій Кулаков («Маріуполь»), Владислав Кочергін («Зоря»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Денис Безбородько («Десна»); 4 — Артем Довбик («Дніпро-1»); 3 — Реймонд Овусу, Аллахʼяр Сайядманеш, Шахаб Захедітабар (всі — «Зоря»), Андрій Борячук («Рух»), Артур Авагімян («Чорноморець»), Георгій Судаков («Шахтар»), Олів'є Тілль («Ворскла»), Максим Третьяков («Олександрія»), Денис Гармаш («Динамо»).

У 10-му турі української прем'єр-ліги зіграють: «Маріуполь» — «Рух» (1 жовтня), «Колос» — «Чорноморець», «Львів» — «Дніпро-1», «Ворскла» — «Інгулець» (2 жовтня), «Верес» — «Олександрія», «Зоря» — «Десна», «Металіст 1925» — «Минай», «Динамо» — «Шахтар» (3 жовтня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі матч Ліги чемпіонів «Шахтар» — «Інтер».

Фото ФК «Чорноморець»

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