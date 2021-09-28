Застрелив одного і поранив чотирьох: ексфутболіст «Байєра» і «Фенербахче» оголошений у розшук

Ексфутболіст «Байєра», «Фенербахче» та «Бешикташа» Сезер Озтюрк, який завершив кар'єру в 2015 році, розшукується турецькою поліцією за підозрою у вбивстві, повідомляє fanatik.com.tr.

19 вересня в Стамбулі чоловік, схожий на колишнього футболіста, під час дорожнього конфлікту відкрив стрілянину з пістолета по групі людей. Один з потерпілих — 24-річний Халіл Ібрагім Генч, у якого залишилися 6-річний син та півторарічна дочка, помер, четверо — у лікарні (момент конфлікту вдалося зняти на камеру мобільного телефону).

Відразу після того, що сталося, 35-річний Сезер Озтюрк, котрий вирос у Німеччині, на шикарному «Мерседесі» з німецької реєстрацією зник з місця злочину. Його досі розшукує поліція.

Зазначимо, що атакувальний півзахисник Сезер Озтюрк — вихованець леверкузенського «Байєра». У Німеччині він також пограв за «Нюрнберг», а в Бельгії — за «Беєрсхот». Більшу частину своєї кар'єри футболіст провів у клубах Туреччини, ставши, зокрема, з «Фенербахче» дворазовим володарем Кубка країни. Озтюрк викликався Гусом Хіддінком до збірної Туреччини, але не провів за першу команду країни жодного поєдинку.

За повідомленнями турецьких ЗМІ, останнім часом Сезер Озтюрк, який живе в Німеччині, серйозно захопився боксом і вражає своєю м'язовою масою.

Сезер Озтюрк

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Ризі вбили агента ексфутболіста київського «Динамо».

Фото ФК «Фенербахче», Instagram

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