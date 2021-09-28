У родині олімпійських чемпіонок сестер Семеренко сталася трагедія

У понеділок, 27 вересня, від ускладнень, пов'язаних з COVID-19, померла мама олімпійських чемпіонок, знаменитих українських біатлоністок Віти та Валентини Семеренко Галина Василівна, повідомляє biathlon.com.ua.

Славетні спортсменки терміново перервали свої виступи на чемпіонаті України з літнього біатлону в Чернігові (напередодні Віта виграла гонку переслідування) і вирушили до рідного Краснопілля Сумської області на похорон.

На своїй сторінці в Facebook Віта Семеренко розмістила пост пам'яті мами, який з'явився і на сторінці Валентини.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у головного тренера львівського «Руху» Леоніда Кучука померла мама.

Фото Instagram

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