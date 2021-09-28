У вівторок, 28 вересня, на київському «Олімпійському» відбудеться матч 2-го туру групової стадії Ліги чемпіонів між донецьким «Шахтарем», який здобув Суперкубок України, та міланським «Інтером» (початок — о 19:45; арбітр — Іштван Ковач з Румунії).

У минулому сезоні жереб, як відомо, також звів українського та італійського грандів в одному квартеті Ліги чемпіонів, і тоді обидві зустрічі завершилися внічию — 0:0. З тих пір «Шахтар» та «Інтер» вже встигли змінити головних тренерів: гірників замість Луїша Каштру очолив Роберто де Дзербі, а на зміну Антоніо Конте в міланському клубі прийшов Сімоне Індзагі, який, до речі, 21 рік тому забивав гірникам в їхньому дебютному поєдинку в ЛЧ у футболці «Лаціо».

У першому турі Ліги чемпіонів суперники програли свої поєдинки («Шахтар» поступився в гостях «Шерифу» — 0:2, а «Інтер» вдома капітулював у дуелі з «Реалом» — 0:1), тому бій на «Олімпійському» очікується ще той.

Відео голів у поєдинку «Шахтар» — «Інтер» в режимі онлайн дивіться на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Нагадаємо, що в іншому матчі в групі о 22:00 зіграють іспанський «Реал» та молдавський «Шериф», який очолює український тренер Юрій Вернидуб.

Турнірне становище в групі D: 1. «Шериф» — 3 очки; 2. «Реал» — 3; 3. «Інтер» — 0; 4. «Шахтар» — 0.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що букмекери дали свої прогнози на матч «Шахтар» — «Інтер».

Фото ФК «Шахтар»

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