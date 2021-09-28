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Спорт

Зінченко не зіграє за Україну у вирішальних матчах відбору ЧС-2022: Петраков уже знайшов заміну

12:33 28 вересня 2021
Олександр Зінченко

Збірна України з футболу, на яку у жовтні очікують найважливіші поєдинки відбору ЧС-2022 проти Фінляндії (9 жовтня в Хельсінкі), а також Боснії і Герцеговини (12 жовтня у Львові), зазнала серйозної кадрової втрати. Лікарі «Манчестер Сіті» діагностували у Олександра Зінченка надрив литкового м'яза, і півзахисник не допоможе «жовто-синім» у найближчих поєдинках, повідомляє офіційний сайт УАФ.

У терміновому порядку виконувач обов'язків головного тренера національної команди Олександр Петраков перевів з резервного списку збірної до основного дебютанта — 24-річного півзахисника «Дніпра-1» Олександра Пихальонка, контракт якого належить «Шахтарю» (ще раніше таке ж рішення було прийнято щодо голкіпера «Динамо» Георгія Бущана).

Олександр Пихальонок

Як відомо, у списку гравців збірної України через конфлікт з тренером не виявилося найдорожчого футболіста нашої команди півзахисника «Аталанти» Руслана Малиновського, який забив у минулі вихідні в серії А гол-красень у ворота «Інтера».

Нагадаємо, що у вересні наша національна команда зіграла у відбірній групі ЧС-2022 унічию з Казахстаном (2:2) и Францією (1:1), а також не втримала перемогу в спарингу з чехами (1:1).

Турнірне становище в групі D: 1. Франція — 12 очок (6 матчів); 2. Україна — 5 (5); 3. Фінляндія — 5 (4); 4. Боснія і Герцеговина — 3 (4); 5. Казахстан — 3 (5).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в родині Олександра Зінченка народилася дочка.

Фото uefa.com

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