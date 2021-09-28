«Шахтар» в Юнацькій лізі УЄФА програв «Інтеру»

У вівторок, 28 вересня, донецький «Шахтар» (U19), який розгромив на старті однолітків з «Шерифа» (5:0), провів другий поєдинок в рамках Юнацької ліги УЄФА.

На стадіоні імені Віктора Банникова в Києві підопічні Оскара Латурутри сперечалися з італійським «Інтером», який в першій зустрічі здобув нічию на полі мадридського «Реала» (1:1).



«Шахтар» (U19) — «Інтер» (U19) — 0:1

«Шахтар»: Твардовський, Капінус, Козик, Фарина, Булеза, Гулько, Лосенко (Бако, 83), Глущенко, Сігеєв (Роспутько, 62), Векленко (Пушкарьов, 85), Гончарук (Погорілий, 83).

Гол: Казадей (31).

У першому таймі на полі точилася рівна боротьба з невеликою територіальною перевагою «Шахтаря» і без великої кількості гольових моментів. Але на 31-й хвилині гості з Мілана провели швидку атаку, і після навісу з лівого флангу Карбоні Казадей в падінні головою вколотив м'яч у сітку донеччан — 0:1. Більш того, італійці перед самою перервою могли подвоїти свою перевагу в рахунку, але «Шахтар» після удару все того ж Казадея врятувала штанга.

У другій 45-хвилинці підопічні Латурутри робили все можливе, аби уникнути першої для себе втрати очок в сезоні, але лише з двома ударами у площину воріт «Інтера» за всю гру не змогли «зачепитися» навіть за нічию.

В іншому поєдинку в групі зіграють (о 17:00) «Реал» та «Шериф».

Турнірне становище: 1. «Інтер» — 4 очки (2 матчі); 2. «Шахтар» — 3 (2); 3. «Реал» — 1 (1); 4. «Шериф» — 0 (1).

Нагадаємо, що переможці груп ЮЛУ безпосередньо вийдуть до 1/8 фіналу, а клуби, що посіли в квартетах другі місця, — до 1/16 фіналу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» в Юнацькій лізі УЄФА забило чотири м'ячі у ворота «Бенфіки».

Фото ФК «Шахтар»

85

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter