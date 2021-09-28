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Спорт

Живими залишилося лише троє: помер чемпіон світу з футболу в складі збірної Англії

17:09 28 вересня 2021
Роджер Хант

Знаменитий форвард «Ліверпуля» і збірної Англії Роджер Хант помер після тривалої хвороби в колі сім'ї у 83 роки, повідомляє офіційний сайт ФК «Ліверпуль».

За 11 років виступів у складі «червоних» нападник двічі став чемпіоном Англії і виграв Кубок країни, забивши в 492 матчах 285 голів і досі залишаючись другим найкращим бомбардиром в історії клубу (в 1992 році досягнення Ханта перевершив Іан Раш, в активі якого 346 точних ударів за «Ліверпуль»). При цьому в чемпіонаті Англії більше, ніж Роджер (244 голи), не забив жоден футболіст «Ліверпуля».

У складі збірної Англії форвард відзначився 18 м'ячами в 34 поєдинках, ставши чемпіоном світу 1966 року (три голи в фінальному турнірі) і володарем «бронзи» європейської першості-1968.

З легендарним Боббі Чарльтоном

У 2000 році Роджер Хант був нагороджений рицарським «Орденом Британської імперії» 5-го класу.

2016 рік. Роджер з дружиною Роуен на стадіоні "Уемблі"

Після смерті Ханта живими залишилися лише троє чемпіонів світу-1966 у складі збірної Англії — Боббі Чарльтон, Джефф Херст і Джордж Коен.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що пішов з життя чемпіон світу в складі збірної Англії Джиммі Грівз.

Фото PA

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