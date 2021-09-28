Усик та Беленюк «забезпечили» «Шахтарю» бойову нічию з «Інтером»: відеоогляд матчу Ліги чемпіонів

У вівторок, 28 вересня, донецький «Шахтар», розчарований єврокубковою поразкою від «Шерифа» (0:2) і натхненний перемогою в Суперкубку України над «Динамо» (3:0), провів перший домашній поєдинок Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів. 2-й тур. Група D

28 вересня (вівторок)

«Шахтар» (Донецьк, Україна) — «Інтер» (Мілан, Італія) — 0:0

«Шахтар»: Пʼятов, Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі (Кривцов, 78), Степаненко, Майкон, Педріньо, Алан Патрік (Марлос, 85), Соломон (Мудрик, 78), Траоре (Тете, 11).

У минулому розіграші Ліги чемпіонів суперники, очолювані Луїшем Каштру та Антоніо Конте, так і змогли визначити найсильнішого, двічі зігравши в групі ЛЧ — 0:0 («Шахтар» у підсумку фінішував в квартеті третім, а «Інтер» — останнім). Цього разу близько 30 тисяч уболівальників на головній спортивній арені України стали свідками протистояння двох італійських тренерів — Роберто де Дзербі та Сімоне Індзагі, котрі спіткнулися на старті турніру («Інтер», нагадаємо, програв удома «Реалу» — 0:1).

Уже в дебюті поєдинку, який, зокрема, відвідали олімпійський чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк і новоспечений чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Олександр Усик, «Шахтар» залишився без свого найкращого бомбардира Траоре (9 м'ячів у всіх матчах сезону!), якого купили влітку у «Аякса» за 8 млн євро. Жахливе зіткнення форварда збірної Буркіна-Фасо з Думфрісом (голандець усім тілом впав на ногу опонента), судячи з усього, завершилося для головної ударної сили гірників важкою травмою коліна. Траоре вивезли з поля, і, принаймні, 3 жовтня з «Динамо» він напевно не зіграє.

Жан Беленюк і Олександр Усик на трибунах "Олімпійського"

До перерви відмінні шанси повести в рахунку мали і господарі (Соломон, Алан Патрік), і гості (Барелла, Мартінес, Джеко), але в цілому «Інтер» був гостріше (хоча статистика ударів у площину вилилася в невеселі — 1:0).

Мало що змінилося на полі «Олімпійського» і в другій 45-хвилинці. «Шахтар» намагався грати першим номером, а «Інтер» чекав будь-якої помилки гірників у своїх володіннях (як же Мартінес пробачив віце-чемпіона України на 65-й хвилині, а Пʼятов витягнув удари Корреа і де Врея на 86-й і 87-й!) У підсумку третя поспіль «суха» нічия «Шахтаря» і «Інтера» в Лізі чемпіонів, яка дозволила опонентам набрати перше очко в турнірі і заробити по 930 тисяч євро призових від УЄФА.

До речі, порадіємо за Андрія Пʼятова, який відіграв на «нуль» в основному раунді Ліги чемпіонів вперше з… 2015 року, перервавши серію з пропущеними м'ячами, що нараховувала 27 (!) матчів.

В іншому поєдинку в квартеті D о 22:00 зіграють іспанський «Реал» і молдавський «Шериф», очолюваний українським тренером Юрієм Вернидубом.

Турнірне становище: 1. «Шериф» — 3 (1); 2. «Реал» — 3 (1); 3. «Інтер» — 1 (2); 4. «Шахтар» — 1 (2).

У наступному турі Ліги чемпіонів в групі D 19 жовтня зіграють: «Шахтар» — «Реал», «Інтер» — «Шериф».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі поєдинок Ліги чемпіонів «Баварія» — «Динамо».

Фото ФК «Шахтар»

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