Українець Вернидуб з «Шерифом» принизив «Реал» на «Сантьяго Бернабеу»: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У вівторок, 28 вересня, вісьмома поєдинками стартував другий тур групової стадії Ліги чемпіонів, у якій Україну представляють «Динамо» та «Шахтар». Найгучніша сенсація — на «Сантьяго Бернабеу»!

Ліга чемпіонів. 2-й тур

28 вересня (вівторок)

Група D

«Шахтар» (Україна) — «Інтер» (Італія) — 0:0.

«Реал» (Іспанія) — «Шериф» (Молдова) — 1:2 (Бензема, 65, з пенальті — Яхшібоєв, 25, Тілль, 90).

Сенсаційний чемпіон Молдови, очолюваний українським фахівцем Юрієм Вернидубом, після перемоги над «Шахтарем» завітав на знамениту арену «Сантьяго Бернабеу» лідером групи. Більш того, «Шериф» підтвердив свій статус, сенсаційно вигравши у зірок Карло Анчелотті перший тайм — 1:0.

Практично всю другу половину зустрічі «Реал» «провисів» на воротах суперника, але, здавалося, зміг лише уникнути ганебної поразки, забивши з пенальті після перегляду VAR. Але не тут-то було! На 90-й хвилині шикарний «постріл» в «дев'ятку» люксембуржця Себастьяна Тілля (до речі, рідного брата гравців «Ворскли» Олів'є і Венсана Тіллів) приніс команді Юрія Вернидуба сенсаційну перемогу на «Сантьяго» Бернабеу". Схоже, мужики разом з екстренером «Зорі» переїхали з Луганська до Тирасполя. До речі, команда Вернидуба не програла в єврокубковому сезоні жодного з 10 матчів і продовжує лідирувати в групі.

Турнірне становище: 1. «Шериф» — 6; 2. «Реал» — 3; 3. «Інтер» — 1; 4. «Шахтар» — 1.

Група А

«ПСЖ» (Франція) — «Манчестер Сіті» (Англія) — 1:0 (Гуей, 8).

На паризькому «Парк де Пренс» зійшлися гранди європейського футболу, загальна вартість футболістів яких становить понад 2 мільярди євро. Від одних імен на полі дух захоплювало — Ліонель Мессі, Рахім Стерлінг, Кіліан Мбаппе, Кевін де Брюйне, Неймар, Джанлуїджі Доннарумма (до речі, італійський голкіпер «ПСЖ» спочатку став чемпіоном Європи і лише тепер дебютував у Лізі чемпіонів).

У «битві шейхів» удача посміхнулася підопічним Маурісіо Почеттіно, які забили по м'ячу в кожному з таймів (Ліоноль Мессі записав до свого активу дебютний гол за «ПСЖ» і 121-й у Лізі чемпіонів!) До речі, «МанСіті», що гостював у столиці Франції без травмованого Олександра Зінченка, моментами просто дико не щастило. Один удар Бернарду Сілви з метра по порожніх воротах… у поперечину чого лише вартий.

«Лейпциг» (Німеччина) — «Брюгге» (Бельгія) — 1:2 (Нкунку, 5 — Ванакен, 22, Рітс, 41).

Захисник збірної України Едуард Соболь, який грав за гостей до 79-ї хвилини, допоміг «Брюгге» створити ще одну сенсацію (після нічиєї з «ПСЖ»).

Турнірне становище: 1. «ПСЖ» — 4; 2. «Брюгге» — 4; 3. «Манчестер Сіті» — 3; 4. «Лейпциг» — 0.

Група В

«Мілан» (Італія) — «Атлетико» (Іспанія) — 1:2 (Леау, 20 — Грізманн, 84, Суарес, 90+7, з пенальті). На 29-й хвилині вилучений Кессьє («Мілан»).

«Порту» (Португалія) — «Ліверпуль» (Англія) — 1:5 (Таремі, 75 — Салах, 18, 60, Мане, 45, Фірміно, 77, 83).

Єгипетський форвард команди Юргена Клоппа Мохамед Салах, який узяв участь у розгромі «Порту», з 31 точним ударом став третім африканським футболістом, котрий забив 30 і більше м'ячів у Лізі чемпіонів (у Дідьє Дрогба — 44 голи, у Самюеля Ето'О — 30).

Турнірне становище: 1. «Ліверпуль» — 6; 2. «Атлетико» — 4; 3. «Порту» — 1; 4. «Мілан» — 0.

Група С

«Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) — «Спортинг» (Португалія) — 1:0 (Мален, 37).

«Аякс» (Нідерланди) — «Бешикташ» (Туреччина) — 2:0 (Бергхейс, 17, Алле, 43).

У матчі на «Йохан Кройфф Арені» стамбульці не змогли розраховувати на 13 (!) травмованих футболістів, зокрема на ексдинамівця Домагоя Віду та колишнього гравця «Шахтаря» Алекса Тейшейру. «Аяксу», який завдав по воротах знекровленого «Бешикташа» аж 23 удари (проти чотирьох у турків), не склало труднощів здобути три очки.

При цьому автор другого м'яча французький форвард Себастьян Алле побив рекорд Ліги чемпіонів, забивши в перших двох іграх турніру 5 (!) голів (в першому турі, нагадаємо, він чотири рази вразив ворота «Спортинга»). До цього найкращий результат був у Марко ван Бастена, Дідьє Дрогба, Дієго Сімеоне і Ерлінга Холанда, які в перших двох зустрічах засмучували суперників по чотири рази.

Турнірне становище: 1. «Аякс» — 6; 2. «Боруссія» — 6; 3. «Бешикташ» — 0; 4. «Спортинг» — 0.

У середу, 29 вересня, в Лізі чемпіонів зіграють: група Е — «Баварія» — «Динамо», «Бенфіка» — «Барселона»; група F — «МЮ» — «Вільярреал», «Аталанта» — «Янг Бойз»; група G — «Вольфсбург» — «Севілья», «Зальцбург» — «Лілль»; група Н — «Ювентус» — «Челсі», «Зеніт» — «Мальме».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямій трансляції поєдинок Ліги чемпіонів «Баварія» — «Динамо».

Фото uefa.com

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