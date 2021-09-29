Віталій Кличко подарував Усику чемпіонський пояс, яким володів Мухаммед Алі

Новоспечений чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями WBA Super, WBO, IBO і IBF Олександр Усик, котрий яскраво переміг у Лондоні британця Ентоні Джошуа, отримав пам'ятний подарунок від легендарного українського боксера, мера Києва Віталія Кличка.

Про це Кличко-старший, який, до речі, особисто побував на поєдинку Усик — Джошуа, повідомив в соцмережах.

«Зустрівся з новим чемпіоном світу в суперважкій вазі Олександром Усиком, — зазначив Віталій Кличко. — Ще раз привітав його із завоюванням титулу чемпіона світу в суперважкій вазі в поєдинку з Джошуа і подарував Олександру пояс WBC.

Він здобув чотири чемпіонські пояси в суперважкій вазі, але пояса за версією WBC в цій категорії ще немає (ним володіє британець Тайсон Ф'юрі. — Авт.). І, впевнений, Усик обов'язково його завоює! А я подарував перший пояс WBC з великим українським прапором, який був виготовлений до конгресу WBC, що відбувся в Києві в 2018 році. На удачу і мотивацію. Адже таким поясом володів і кумир Усика — Мухаммед Алі.

Також ми поспілкувалися по відеозв'язку з президентом WBC Маурісіо Сулейманом, який теж привітав Олександра Усика і високо оцінив його поєдинок з Джошуа".

«Спасибі. Це як раз той, якого не вистачає. Потім ми завоюємо і його. А цей буде в колекції», — сказав Олександр Усик, який після тріумфу сам зробив подарунок Ілону Маску.

Нагадаємо, що відразу після бою в Лондоні, після якого британського боксера відправили до лікарні, Віталій Кличко в компанії Андрія Шевченка навідався до роздягальні Усика, тепло привітавши співвітчизника з тріумфом.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Усик під час поєдинку з Ентоні Джошуа оригінально «відповів» на запитання, чий Крим.

Фото пресслужби Віталія Кличка

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