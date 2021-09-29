У середу, 29 вересня, київське «Динамо» на «Альянц Арені» в Мюнхені в рамках 2-го туру Ліги чемпіонів пройде випробування найсильнішим клубом Німеччини дев'яти останніх сезонів «Баварією» (арбітр — Марко Гуїда з Італії). Букмекери назвали явного фаворита протистояння.

«Це найсильніша команда в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів, і у них дійсно високі шанси виграти турнір. „Баварія“ виглядає зараз як машина, яка досягає результату й запрограмована на перемоги», — визнав перед поєдинком наставник «Динамо» Мірча Луческу. Ще б пак! У нинішньому сезоні мюнхенці під керівництвом нового наставника 33-річного Юліана Нагельсманна демонструють приголомшливу результативність, забивши у восьми поєдинках сезону 40 (!) м'ячів (окремо стоїть розгром «Барселони» на «Камп Ноу» — 3:0). Роберт Левандовські і компанія забивають в середньому по 5 (!) голів за гру.

У свою чергу, лідер УПЛ «Динамо», яке прибуло до Німеччини без свого лідера Віталія Буяльського, вже віддало своєму принциповому супернику «Шахтарю» Суперкубок України, поступившись з розгромним рахунком — 0:3 (до речі, на підопічних Мірчі Луческу та Роберто де Дзербі у неділю, 3 жовтня, очікує ще одна битва в рамках прем'єр-ліги).

Відео голів у поєдинку «Баварія» — «Динамо» (перша за 21 рік зустріч суперників) дивіться в режимі онлайн (початок — о 22:00) на сайті «ФАКТІВ» в цій новині.

Нагадаємо, що в паралельному поєдинку в квартеті Е португальська «Бенфіка» прийме у Лісабоні іспанську «Барселону».

Турнірне становище в групі: 1. «Баварія» — 3 очки; 2. «Бенфіка» — 1; 3. «Динамо» — 1; 4. «Барселона» — 0.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямій трансляції матч «Баварія» — «Динамо».

Фото ФК «Баварія», ФК «Динамо»

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