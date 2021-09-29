«Зоря» — «Рома»: де і коли дивитися онлайн матч Ліги конференцій

У четвер, 30 вересня, луганська «Зоря», яка програла в стартовій зустрічі Ліги конференцій норвезькому «Буде-Глімт» (1:3), зустрінеться на «Славутич-Арені» у Запоріжжі з італійською «Ромою», яка розпочала виступ у турнірі з розгрому болгарського ЦСКА (5:1).

Перед очною дуеллю (луганчани ніколи раніше не грали в єврокубках проти представників Італії) суперники провели чергові поєдинки в своїх національних лігах. Команда Віктора Скрипника, закінчуючи зустріч у більшості, розгромила в гостях «Дніпро-1» — 4:0 (Булеца, 21, Кочергін, 87, 90+5, Шахаб, 90+1) і піднялася в турнірній таблиці УПЛ на п'яте місце.

В свою чергу, «Рома» в рамках 6-го туру серії А програла в римському дербі «Лаціо» — 2:3 (Ібаньєс, 41, Верету, 69, з пенальті — Мілінкович-Савич, 10, Педро, 19, Філіпе Андерсон, 62) і посідає в чемпіонаті Італії шосту позицію.

Відеоогляд матчу «Лаціо» — «Рома» — 3:2

До речі, в колишні роки нинішній наставник «Роми» португалець Жозе Моуріньо (судити зустріч у Запоріжжі, до слова, буде його співвітчизник Луїш Годіньо) привозив до України «Інтер» (з «Динамо» — 2:1 в 2009-му в Києві), «Челсі» (з «Динамо» — 0:0 в 2015-му в Києві) і «Манчестер Юнайтед» (із «Зорею» — 2:0 в 2016-му в Одесі).

Цього разу букмекери знову бачать фаворитом матчу підопічних португальського фахівця. Наприклад, контора «Паріматч» ставки на перемогу луганчан приймає з коефіцієнтом 7,30, на нічию — 4,60, на виграш апеннінців — 1,42.

У прямій трансляції зустріч «Зоря» — «Рома» покаже о 19:45 відеосервіс MEGOGO. Також пряма трансляція із Запоріжжя запланована на каналі «Матч! Футбол 3» (Росія).

Ліга конференцій. 2-й тур. Група С

30 вересня (четвер)

«Зоря» — «Рома» 19:45 MEGOGO, «Матч! Футбол 3»

У паралельному матчі в квартеті С болгарський ЦСКА на своєму полі буде протистояти норвезькому «Буде-Глімт».

Турнірне становище в групі С: 1. «Рома» — 3 очки; 2. «Буде-Глімт» — 3; 3. «Зоря» — 0; 4. ЦСКА — 0.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» в матчі Ліги чемпіонів зіграв унічию з італійським «Інтером».

Фото ФК «Зоря», ФК «Рома»

114

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter