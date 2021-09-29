Крістен Пазік в день 45-річчя чоловіка зворушливо зізналася Андрію Шевченку у коханні

У середу, 29 вересня, своє 45-річчя відзначає легендарний футболіст Андрій Шевченко, котрий недавно покинув пост головного тренера збірної України.

Ясна річ, поздоровлень безліч. Своєю кар'єрою і життям заслужив! Однією з перших Андрія привітала його дружина Крістен Пазік, зворушливо зізнавшись чоловікові в коханні.

«Вітаю з ювілеєм мого єдиного і неповторного. Спасибі за любов, підтримку і сміх. Я кохаю тебе, Андрію!» — написала Крістен в Instagram.

Нагадаємо, що пара познайомилася на вечірці знаменитого дизайнера Джорджіо Армані в 2002-му, а через два роки зіграла весілля у Вашингтоні. Андрій та Крістен виховують чотирьох синів — 16-річного Джордана, 14-річного Крістіана, 8-річного Олександра (1 жовтня хлопчикові виповниться 9 років) та 7-річного Райдера-Габріеля.

Андрій з синами

Як відомо, володар «Золотого м'яча» Андрій Шевченко за кар'єру футболіста в «Динамо», «Мілані» і «Челсі» виграв Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, чемпіонат Італії, Кубок Італії, Суперкубок Італії, Кубок Англії, Кубок англійської ліги, Суперкубок Англії. Крім того, нападник став 5-разовим чемпіоном України, 3-разовим володарем Кубка країни і вигравав національний Суперкубок.

Андрій Шевченко, який тричі ставав найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів, двічі — серії А і один раз — чемпіонату України, зіграв за національну команду 111 матчів, в яких забив 48 м'ячів. Як футболіст він пробився до чвертьфіналу ЧС-2006, а як тренер вивів збірну України до ¼ фіналу Євро-2020.

До речі, святкувати ювілей Андрію Шевченку особливо нікуди. З 30 вересня по 3 жовтня в компанії легендарного боксера Володимира Кличка та інших знаменитостей він візьме в Шотландії участь в престижному турнірі з гольфу Pro Am, який традиційно проходить в рамках європейського туру Alfred Dunhill Links Championship.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Шевченко розповів скандальні деталі свого відходу зі збірної України.

Фото Instagram, alfreddunhilllinks.com

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