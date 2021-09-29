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Спорт

Образив «Реал» і здобув цінний презент для онука: Вернидуб повернувся з Мадрида не з порожніми руками

16:02 29 вересня 2021
Юрій Вернидуб

Український фахівець Юрій Вернидуб, який напередодні разом зі своїм «Шерифом» сенсаційно обіграв на «Сантьяго Бернабеу» в матчі Ліги чемпіонів «Реал» (2:1), після повернення з Іспанії зізнався, що привіз з Мадрида не лише три очки, але й футболку зірки Королівського клубу Луки Модріча для свого онука Івана (син футболіста «Зорі» Віталія Вернидуба).

«Воротар „Реала“ Андрій Лунін, з яким я працював у „Зорі“, пішов та домовився», — наводить слова Юрія Вернидуба пресслужба «Шерифа».

Юрій Вернидуб з онуком Ванею під час відпочинку в Туреччині

Нагадаємо, що чемпіон Молдови «Шериф», який не програв в нинішньому єврокубковому сезоні жодного з 10 матчів, з 6 очками очолює групу Ліги чемпіонів, випереджаючи «Реал» (3), «Інтер» (1) та «Шахтар» (1) .

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шериф» Юрія Вернидуба сенсаційно переміг у Лізі чемпіонів «Шахтар».

Фото uefa.com, Instagram

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