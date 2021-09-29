«Динамо» у Мюнхені розгромило «Баварію» в Юнацькій лізі УЄФА

У середу, 29 вересня, «Динамо» U19 за кілька годин по поєдинку основних складів у Лізі чемпіонів провело на навчально-тренувальній базі мюнхенців поєдинок проти своїх однолітків з «Баварії» в Юнацькій лізі УЄФА.

Як відомо, на старті турніру підопічні Ігоря Костюка розгромили вдома «Бенфіку» (4:0), а хлопці Данні Гальма програли в гостях «Барселоні» (0:2).

«Баварія» (U19) — «Динамо» (U19) — 0: 4

«Динамо»: Нещерет, Вівчаренко (Слесар, 87), Дячук, Боль, Бенедюк, Бражко, Яцик, Царенко (Скрипник, 77), Діалло (Малиш, 73), Волошин (Мельниченко, 86), Попов (Горбач, 77) .

Голи: Діалло (33, 57), Волошин (59), Скрипник (85).

Перший тайм протистояння пройшов в цілому у рівній боротьбі. І якщо німці, у яких до перерви красувався «0» в графі «удари в площину», свій шанс вийти вперед не використали (Кабадаї зі штрафного пробив у поперечину), то гості з берегів Дніпра прощати мюнхенців не стали. На 33-й хвилині Царенко здорово увірвався ліворуч до карного майданчика «Баварії» і зробив навіс на сенегальця Діалло, який, вигравши верхову боротьбу у Саліхаміджича (сина спортивного директора мюнхенського гранда), головою спрямував м'яч у ворота — 0:1.

Після перерви, поки «Баварія» робила безуспішні спроби «пробити» Нещерета, динамівці протягом двох хвилин довели трибуни затишної арени до шокового стану. Спочатку Діалло (знову ж після передачі Царенка) оформив «дубль», а незабаром Волошин перетворив на гол точний пас в штрафний Яцика. Довершив же розгром «Баварії» на 85-й хвилині Скрипник, котрий вийшов на заміну, — 0:4. Браво, хлопці!

В іншому поєдинку квартету «Бенфіка» на своєму полі розгромила «Барселону» — 4:0 (Жоау Резенде, 45+1, 56, Н'Дур, 49, Нету, 68; на 53-й хвилині у каталонців вилучений Астралага).

Турнірне становище в групі Е: 1. «Динамо» — 6 очок; 2. «Бенфіка» — 3; 3. «Барселона» — 3; 4. «Баварія» — 0.

У третьому турі ЮЛУ 20 жовтня зіграють: «Барселона» — «Динамо», «Бенфіка» — «Баварія».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» у Юнацькій лізі УЄФА поступився на своєму полі «Інтеру».

Фото ФК «Баварія», ФК «Динамо»

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