Світоліна у Чикаго піднялася на 103-й поверх і перемогла американку з російським корінням: відеоогляд матчу

У середу, 29 вересня, найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна (6-а в світі), котра дійшла до чвертьфіналу US Open, пробилася до третього кола турніру WTA 500 Chicago Fall Tennis Classic у Чикаго (США) з призовим фондом 565 тисяч доларів.

У матчі другого кола 27-річна одеситка перемогла 20-річну доньку емігрантів з Росії, американку Аманду Анісімову (82-а), яка брала в першому сеті медичний тайм-аут, — 6:4, 6:3.

Рахунок очних протистоянь тенісисток став 3:1 на користь Світоліної (в 2018 році Еліна перемогла Анісімову в Цинцинаті — 6:4, 6:4, в 2021-му в Римі — 2:6, 6:3, 6:4, а в 2020-му американка виграла в Досі — 6:3, 6:3).

Вихід до 1/8 фіналу приніс українці 6 478 доларів. Путівку до чвертьфіналу володарка 16 титулів WTA (останній Еліна виграла як раз у Чикаго) оскаржить у протистоянні з румункою Єленою Габріелою Русе (98-а), яка вибила з турніру іншу нашу тенісистку Катерину Козлову.

До речі, перед стартом турніру Еліна Світоліна побувала в Чикаго в Українському національному музеї, а також піднялася на оглядовий майданчик Skydeck Chicago, розташований на 103-му поверсі на висоті 412 метрів.

На жаль, виступи на змаганнях в Чикаго в одиночному розряді вже припинили три українки. Даяна Ястремська (72-а), котру виправдали у допінговій справі, спочатку здолала Алізе Корне (65-а) з Франції — 7:5, 6:1, а потім капітулювала перед бельгійкою Елізе Мертенс (18-а) — 1:6, 3:6. У свою чергу, Катерина Козлова (140-а) після перемоги над співвітчизницею Мартою Костюк (57-а) — 6:7, 6:3, 6:0 поступилася румунці Русе — 5:7, 2:6.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еліна Світоліна з Гаелем Монфісом сходила в Парижі на Мессі і стала свідком скандалу.

Фото Twitter WTA, Jessie48

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