«Кілер» Левандовські та компанія «поховали» «Динамо» на полі «Баварії»: відеоогляд матчу Ліги чемпіонів

У середу, 29 вересня, київське «Динамо» провело на «Альянц Арені» у Мюнхені матч 2-го туру групового турніру Ліги чемпіонів проти місцевої «Баварії» (до речі, за кілька годин до поєдинку основних складів «Динамо» U19 розгромило мюнхенців у Юнацькій лізі УЄФА — 4:0).

Ліга чемпіонів. 2-й тур. Група Е

29 вересня (середа)

«Баварія» (Мюнхен, Німеччина) — «Динамо» (Київ, Україна) — 5:0

«Баварія»: Нойєр, Упамекано, Зюле, Ернандес, Кімміх, Гнабрі (Мусіала, 67), Горецка (Забітцер, 79), Девіс (Павар, 67), Сане (Сарр, 79), Мюллер, Левандовські (Чупо-Мотінг, 79).

«Динамо»: Бущан, Тимчик (Кендзьора, 46), Забарний, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Андрієвський, Шапаренко (Шепелєв, 46), де Пена, Циганков (Караваєв, 70), Гармаш (Супряга, 70).

Голи: Левандовські (12, з пенальті, 27), Гнабрі (67), Сане (74), Чупо-Мотінг (87).

В історії протистояння суперників вистачало яскравих сторінок. Це й тріумф «Динамо» у матчах за Суперкубок Європи 1975-го, коли жах на суперників наводила команда Валерія Лобановського на чолі з Олегом Блохіним (1:0 у Мюнхені та 2:0 у Києві), й чвертьфінал Кубка європейських чемпіонів у 1977-му (0:1 у Мюнхені та 2:0 у Києві). Багато води з тих пір вибігло… Цього разу підопічні Мірчі Луческу їхали до Німеччини (без Буяльського, який отримав пошкодження), будемо відвертими, у статусі аутсайдера, адже в суперниках — команда, яка у восьми поєдинках сезону відвантажила опонентам 40 (!) м'ячів. Один вояж підопічних Юліана Нагельсманна на «Камп Ноу» чого лише вартував: розгром «Барселони» — 3:0.

Зрозуміло, що «Баварія» одразу ж постаралася затиснути гостей з Києва на їхній половині поля, хоча перший у поєдинку удар завдав динамівець Циганков, який цього вечора проводив свій 200-й матч за столичний клуб і 50-й у єврокубках.

Втім, хлопці Луческу швидко пропустили. Італійський рефері призначив пенальті за гру рукою Сидорчуком, і Левандовські, який у Лізі чемпіонів з «точки» не промахується (14 вдалих спроб), вивів чемпіона Німеччини вперед — 1:0.

Минуло 15 хвилин, і поляк засмутив Бущана вдруге, забивши свій 77-й гол у турнірі. Вражаюче! Голеадор «Баварії» у 2021 році забиває у всіх (!) домашніх поєдинках «Баварії» (27 мʼячів у 14 зустрічах).

До перерви перевага господарів поля в рахунку могла стати як великою («постріл» Сане на 35-й хвилині припав у штангу), так і скоротитися до одного м'яча, коли після класного контрвипаду «Динамо» Нойєр врятував свою команду після удару де Пени.

Під час 15-хвилинної паузи у матчі Луческу від гріха подалі зняв з гри Тимчика, який мав жовту картку, та креативного Шапаренка (рахунок 0:2, а найближчої неділі битва з «Шахтарем» в УПЛ). Але з виходом Кендзьори та Шепелєва на полі мало що змінилося. Високий пресинг гравців «Баварії» за підтримки 25 тисяч уболівальників динамівці ще довго згадуватимуть — прямо «дихати» не було чим.

Третій м'яч влетів у ворота гостей після швидкого прориву Гнабрі, який вперше забив у Лізі чемпіонів на рідному стадіоні, четвертий — після «радіокерованого» удару-зрізки від бічної лінії Сане, а крапку в розгромі «біло-синіх» поставив Чупо-Мотінг.

«Динамо» повторило свій найгірший рахунок у єврокубках (раніше 0:5 було в протистояннях з «Бенфікою», «Ювентусом» та «Челсі»), а Мірча Луческу, поза всяким сумнівом, пережив на «Альянц Арені» один із найчорніших днів у своїй тренерській кар'єрі. Втім, шість років тому його «Шахтарю» в Мюнхені взагалі забили сім «сухих» м'ячів…

В іншому поєдинку в групі португальська «Бенфіка» в Лісабоні розгромила іспанську «Барселону» — 3:0 (Нуньєс, 3, 79, з пенальті, Рафа Сілва, 69; на 87-й хвилині у каталонців вилучено Е. Гарсію).

Положення команд: 1. «Баварія» — 6; 2. «Бенфіка» — 4; 3. «Динамо» — 1; 4. «Барселона» — 0.

У наступному турі Ліги чемпіонів у квартеті Е 20 жовтня зіграють: «Барселона» — «Динамо», «Бенфіка» — «Баварія».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися у прямій трансляції зустріч Ліги конференцій «Зоря» — «Рома».

Фото ФК «Баварія»

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