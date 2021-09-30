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Спорт

Клуб-аутсайдер української прем'єр-ліги залишив шестиразовий чемпіон країни

11:12 30 вересня 2021
Василь Кобін

Закарпатський «Минай», який сенсаційно відібрав у чемпіонаті України очки у донецького «Шахтаря», розлучився з головним тренером Василем Кобіним.

«Президент клубу Валерій Пересоляк украй незадоволений турнірним становищем та останніми матчами команди, зокрема, домашнім поєдинком проти ФК „Львів“. Тому на сьогоднішній нараді керівників прийняли рішення розірвати контракт із Василем Кобіним. Клуб вдячний Василю Васильовичу за виконану роботу та бажає успіхів у подальшій тренерській діяльності», — йдеться у заяві на офіційному сайті клубу.

Відзначимо, що Кобін очолював «Минай» із 2019 року. Під керівництвом фахівця закарпатський клуб вийшов до прем'єр-ліги, посівши за підсумками минулого сезону останнє місце, але зберігши прописку в елітному дивізіоні через зняття з турніру донецького «Олімпіка». У нинішньому чемпіонаті «Минай» із шістьма очками йде передостаннім, випереджаючи «Маріуполь» лише на два бали.

Примітно, що Василь Васильович, який є шестиразовим чемпіоном України в якості гравці у складі «Шахтаря», вже одного разу залишав тренерський місток у «Минаї». У березні 2021-го він подав у відставку, але вже в червні повернувся та зайняв залишену посаду.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тренер «Колоса» Руслан Костишин пішов у відставку після ганебної поразки від «Динамо».

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