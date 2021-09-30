У неділю, 3 жовтня, на столичному «Олімпійському» в рамках 10-го туру української прем'єр-ліги пройде вітчизняне класико, в якому зійдуться гранди нашого футболу — київське «Динамо» прийме донецький «Шахтар».

ОНЛАЙН ВІДЕО ГОЛІВ У ДВОБОЇ «ДИНАМО» — «ШАХТАР»

Нагадаємо, зовсім нещодавно, 22 вересня, «гірники» розгромили суперника — 3:0 (Траоре, 30, 54, Алан Патрік, 61), і вперше за останні три роки завоювали Суперкубок України.

У минулому сезоні в рамках прем'єр-ліги команди обмінялися перемогами. У першому колі «Шахтар» розгромив суперника, який грав увесь другий тайм у меншості, — 3:0 (Мораес, 34, Маркос Антоніо, 66, Алан Патрік, 73), а у другій частині сезону «Динамо» взяло реванш — 1:0 (де Пена, 34), який відкрив «біло-синім» дорогу до чемпіонства.

Букмекери не бачать фаворита поєдинку в Києві, приймаючи ставки на успіх кожної з команд із такими коефіцієнтами.

«Паріматч»: перемога «Динамо» — 2,70, нічия — 3,40, виграш «Шахтаря» — 2,60.

Favbet: перемога «Динамо» — 2,54, нічия — 3,55, виграш «Шахтаря» — 2,66.

1xBet: перемога «Динамо» — 2,70, нічия — 3,40, виграш «Шахтаря» — 2,60.

«Марафон»: перемога «Динамо» — 2,81, нічия — 3,56, виграш «Шахтаря» — 2,73.

«Олімп»: перемога «Динамо» — 2,65, нічия — 3,34, виграш «Шахтаря» — 2,55.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» у Лізі чемпіонів зіграв із «Інтером» унічию, а «Динамо» було розгромлене в Мюнхені «Баварією».

Фото ФК «Динамо»

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