У п'ятницю, 1 жовтня, 10-й тур української прем'єр-ліги відкриється матчем у Маріуполі, де місцевий однойменний клуб, який замикає турнірну таблицю, прийме львівський «Рух».

Продовжиться ігрова програма в суботу, 2 жовтня. «Колос» зіграє в Ковалівці з одеським «Чорноморцем», який на останніх хвилинах втратив домашню перемогу над «Інгульцем», «Львів» прийме «поранений» «Дніпро-1», який приїде до столиці Галичини після розгрому від «Зорі», а «Ворскла» поміряється силами в Полтаві з «Інгульцем».

Ну і, нарешті, центральний матч туру, та й усього першого кола, пройде в неділю, 3 жовтня, в Києві на НСК «Олімпійський», де зійдуться поточний лідер, київське «Динамо», та донецький «Шахтар», який відстає від «біло-синіх» лише на три очки. Минулого тижня «гірники» розгромили заклятого конкурента (3:0) в битві за Суперкубок України (два м'ячі забив Лассіна Траоре, який у матчі Ліги чемпіонів з «Інтером» отримав важку травму та в майбутньому поєдинку з киянами точно не зіграє), і тепер підопічні Мірчі Луческу зроблять усе можливе, щоб узяти реванш та ще більше відірватися в таблиці. До слова, букмекери вже дали свої прогнози, і аналітики не бачать фаворита в майбутньому протистоянні.

Додамо, що також 3 жовтня «Верес» після двох поспіль гостьових поразок прийме в Луцьку «Олександрію», луганська «Зоря» після матчу Ліги конференцій з іменитою італійською «Ромою» зіграє в Запоріжжі з чернігівською «Десною», а «Металіст 1925» у Харкові поміряється силами із закарпатським «Минаєм», що залишився без головного тренера.

Чемпіонат України. 10-й тур

1 жовтня (п'ятниця)

«Маріуполь» — «Рух» 19:30 «Футбол 1»

2 жовтня (субота)

«Колос» — «Чорноморець» 14:00 «Футбол 2»

«Львів» — «Дніпро-1» 17:00 «Футбол 2»

«Ворскла» — «Інгулець» 19:30 «Футбол 2»

3 жовтня (неділя)

«Верес» — «Олександрія» 14:00 «Футбол 1»

«Зоря» — «Десна» 17:00 УНІАН

«Металіст 1925» — «Минай» 17:00 «Футбол 1»

«Динамо» — «Шахтар» 19:30 «2+2»

Турнірне становище:

1. «Динамо» — 25 очок (9 матчів);

2. «Шахтар» — 22 (9);

3. «Ворскла» — 18 (9);

4. «Олександрія» — 17 (9);

5. «Зоря» — 17 (9);

6. «Десна» — 16 (9);

7. «Дніпро-1» — 16 (9);

8. «Верес» — 11 (9);

9. «Металіст 1925» — 10 (9);

10. «Колос» — 8 (8);

11. «Рух» — 8 (9);

12. «Інгулець» — 8 (9);

13. «Львів» — 6 (9).

14. «Чорноморець» — 6 (9);

15. «Минай» — 6 (8);

16. «Маріуполь» — 4 (9);

Бомбардири: 7 голів — Віктор Циганков («Динамо»); 6 — Лассіна Траоре («Шахтар»); 5 — Віталій Буяльський («Динамо»), Андрій Кулаков («Маріуполь»), Владислав Кочергін («Зоря»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Денис Безбородько («Десна»); 4 — Артем Довбик («Дніпро-1»); 3 — Реймонд Овусу, Аллахьяр Сайядманеш, Шахаб Захедітабар (усі — «Зоря»), Андрій Борячук («Рух»), Артур Авагімян («Чорноморець»), Георгій Судаков («Шахтар»), Олів'є Тілль («Ворскла»), Максим Третьяков («Олександрія»), Денис Гармаш («Динамо»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірку Мірчі Луческу біля «Донбас Арени» в Донецьку залили синьою фарбою.

Фото ФК «Динамо»

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