«Зоря» розгромлена «Ромою» Моуріньо: відеоогляд матчу Ліги конференцій

У четвер, 30 вересня, луганська «Зоря» зіграла матч 2-го туру групового етапу Ліги конференцій. Підопічні Віктора Скрипника приймали в Запоріжжі одного з лідерів італійського футболу — римську «Рому».

Ліга конференцій. Група С. 2-й тур

«Зоря» (Україна) — «Рома» (Італія) — 0:3

«Зоря»: Мацапура, Фаворов (Снурніцин, 90+2), Імереков, Цвек, Хомченовський, Назарина, Булеца (Крістіан, 69), Кочергін, Кабаєв (Луньов, 83), Сайядманеш (Шахаб, 69), Громов (Овусу, 90+2).

«Рома»: Патрісіу, Ібаньєс, Кумбулла, Смоллінг, Калафіорі, Крістанте, Дарбо (Діавара, 74), Пеллегріні (Вільяр, 77), Ель-Шаараві (Майораль, 78), Перес (Дзаньоло, 62), Шомуродов (Абрахам, 62).

Голи: Ель-Шаараві (7), Смоллінг (66), Абрахам (68).

Команди підходили до очного поєдинку, досягнувши діаметрально протилежних результатів у першому турі. Якщо римляни розгромили в домашньому матчі болгарський ЦСКА (5:1), хоча по ходу гри поступалися в рахунку, то луганчани на виїзді лише наприкінці виїзної зустрічі з норвезьким «Буде-Глімтом» уникнули розгромної поразки (1:3).

Нулі на табло протрималися на «Славутич-Арені» недовго, і рахунок вдалося відкрити гостям. Партнери вивели Ель-Шаараві на побачення з Мацапурою, форвард обіграв нашого воротаря та відправив м'яча в порожні ворота — 0:1.

Не можна сказати, що господарі зневірилися у своїх силах. Кочергін зіграв на підбиранні після подачі з кутового, але його удар був заблокований, а Громов пробив надто слабко, замикаючи простріл Хомченовського з лівого флангу. Також було небезпечно й біля воріт «Зорі» — зокрема, близький до того, щоб оформити дубль, був Ель-Шаараві, але після просування з лівого флангу та удару в дальній кут наш воротар зіграв вище за всілякі похвали, відбивши складний м'яч. Також надійний був Мацапура, нейтралізувавши удар із близької відстані Шомуродова, який вийшов фактично віч-на-віч із голкіпером.

Продовжив воротар парирувати удар за ударом і після перерви. Зокрема, Мацапура ногами відбив удар Ель-Шаараві, а потім не схибив під час удару Переса з близької відстані. Також за луганчан зіграла і стійка, коли Абрахам замикав передачу Ель-Шаараві. Але на 66-й хвилині везіння підопічних Віктора Скрипника закінчилося, коли Смоллінг із близької відстані «заніс» м'яча у ворота після подачі з кутового.

А за кілька хвилин рахунок і взагалі став розгромним, коли Фаворов вибив м'яча з-під у Дзаньоло, тим самим оформивши Абраму вихід до воріт — і форвард не схибив.

На цьому, можна сказати, гру було завершено. «Зоря» намагалася пресингувати суперника на чужій половині, шукала свій шанс, Шахаб небезпечно пробив зі штрафного трохи вище поперечини, але уникнути поразки з великим рахунком луганчани цього разу не змогли.

В іншому матчі групи С ЦСКА (Болгарія) вдома зіграв внічию з «Буде-Глімтом» (Норвегія) — 0:0.

Турнірне становище після 2-го туру: 1. «Рома» — 6 очок; 2. «Буде-Глимт» — 4; 3. ЦСКА — 1; 4. «Зоря» — 0.

Фото Twitter ФК «Рома»

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