Вибухнула в ногах у воротаря: розлючені фанати перервали петардою матч Ліги Європи

Матч другого туру групової стадії Ліги Європи між бельгійським «Антверпеном» і німецьким «Айнтрахтом» (0:1), що відбувся напередодні, був затьмарений неприємним інцидентом на початку другого тайму.

На 47-й хвилині зустрічі у голкіпера гостей і збірної Німеччини Кевіна Траппа з трибун бельгійських уболівальників було кинуто петарду, яка вибухнула буквально у нього під ногами. 31-річний ексворотар «ПСЖ» впав на газон, після чого йому була потрібна допомога лікарів. На щастя, Трапп не отримав серйозних травм і після невеликої паузи зміг продовжити поєдинок, в якому його команда вирвала перемогу на 90+1-й хвилині з пенальті.

Тепер «Атверпену» загрожують серйозні санкції з боку УЄФА — від великого штрафу до проведення домашніх матчів за порожніх трибун.

До речі, фанати «Айнтрахта» теж нагадали про себе. За інформацією ЗМІ, близько 400 хуліганів з Німеччини у день матчу розгромили улюблений паб уболівальників «Антверпена» Café Great Old, розташований біля стадіону «Босуїл». Агресивно налаштовані вболівальники з Франкфурта кидали стільці, били вітрини, а під кінець влаштували феєрверк. У підсумку — десятки затриманих поліцією.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що фанати «Марселя» розгромили клубну базу.

Фото DPA, BELGA

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