«Тепер я знаю…»: що Джошуа насамперед сказав Усику після поразки в Лондоні

Промоутерська компанія Matchroom Boxing представила документальний фільм «Нічний бій», присвячений поєдинку Олександра Усика та Ентоні Джошуа в Лондоні, в якому українець відібрав у британця чемпіонські титули за версіями WBA, WBO, IBO і IBF.

Організатори бою, серед іншого, показали першу розмову суперників після фінального гонгу.

«Ми ж зробимо це знову? Тепер я знаю, як перемогти тебе», — сказав Джошуа Усику, відразу ж попросивши про реванш.

Нагадаємо, що Олександр Усик, якому по поверненню на батьківщину Віталій Кличко подарував чемпіонський пояс, за підсумками 12-раундового поєдинку здобув перемогу над Ей Джеєм одноголосним рішенням суддів — 117:112, 116:112, 115:113.

«Подивився бій, проаналізував підготовку і виявляв свої помилки. Я засвоїв урок. Спасибі, що любите мене і цікавитеся мною. Не турбуйтесь. Мій дух сильний», — написав Ентоні Джошуа в Twitter через кілька днів після поразки.

Найкращі моменти бою Джошуа — Усик

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Усик під час поєдинку з Ентоні Джошуа оригінально «відповів» на запитання, чий Крим.

Фото Instagram

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