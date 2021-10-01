Водій Кріштіану Роналду на дорогому Bentley сім годин простояв на заправці

Водій найбільш високооплачуваного футболіста світу, форварда «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду, який забив на 95-й хвилині переможний гол в матчі Ліги чемпіонів з «Вільярреалом», не зміг заправити Bentley португальця вартістю 255 тисяч євро. Сталося це на одній з АЗС Манчестера, де чоловік провів близько семи годин (поруч з ним був припаркований Range Rover, яким керував співробітник служби безпеки Роналду), повідомляє The Sun.

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Усьому виною брак палива у Великобританії. Водій приїхав о другій годині дня, а поїхав практично о дев'ятій вечора, так і не заправивши авто.

«Навіть з купою грошей Роналду опинився в тому ж човні, що і ми всі», — зазначає видання.

Як відомо, на Туманному Альбіоні виникли проблеми не лише з постачанням палива, але й продовольства. Пов'язано це з браком водіїв вантажівок. В результаті деякі нафтові компанії закрили свої заправки, а жителі почали масово скуповувати бензин, що призвело до великих черг на АЗС.

Нагадаємо, що вартість розкішного автопарку новачка «Манчестер Юнайтед» становить близько 20 млн євро. Колекція Кріштіану Роналду включає Ferrari, Lamborghini, McLarens, два Rolls-Royce, Porsche 911 Turbo S, Koenigsegg CCX, Bentley Continental, Range Rover і кілька Audi і Mercedes.

У нього є Ferrari Monza за 1,6 млн євро, Bugatti Veyron Grand Sport за 2 млн євро і Bugatti Chiron за 2,5 млн євро. Перлина ж автопарку португальця — Bugatti Centodieci за 8,8 млн євро. Таких у світі лише 10 екземплярів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що мати Кріштіану Роналду здивувала проханням до сина.

Фото thesun.co.uk, Instagram

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