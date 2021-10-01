«Не можу піти без медалі»: учасниця восьми Олімпіад, котра вилікувала сина від раку, вразила заявою

Олімпійська чемпіонка, знаменита гімнастка Оксана Чусовітіна, яка виступає за Узбекистан, прийняла рішення відновити кар'єру в 46 років. Хоча після завершення Олімпіади в Токіо (не змогла пробитися до фіналу в опорному стрибку) спортсменка, чиє ім'я занесено до Книги рекордів Гіннеса, заявила, що йде зі спорту.

У сторіс свого Instagram учасниця восьми (!) Олімпійських ігор написала, що повертається і буде готуватися до Азіатських ігор 2022 року.

«Хочу всім сказати — я вирішила готуватися до Азіатських ігор 2022 року (змагання пройдуть з 10 по 25 вересня 2022-го в китайському Ханчжоу. — Авт.). Я просто не можу закінчити кар'єру без медалі за Узбекистан», — написала Оксана Чусовітіна.

Зазначимо, що унікальна гімнастка — олімпійська чемпіонка 1992 року, триразова чемпіонка світу, чемпіонка Європи, а також дворазова володарка «золота» Азіатських ігор.

Ім'я Чусовітіної занесено до Книги рекордів Гіннеса як єдиної в історії гімнастики учасниці восьми (!) Олімпійських ігор (1992--2020 роки). За три десятки років кар'єри спортсменка виступала за збірні Радянського Союзу, Узбекистану та Німеччини. Причому честь німецького прапора Чусовітіна захищала (в 2006--2012 роках) через вимушений переїзд до Німеччини. Справа в тому, що у її 3-річного сина Алішера, який народився в шлюбі з борцем Баходіром Курбановим, лікарі діагностували лейкемію. В Узбекистані вилікувати захворювання було неможливо, і сім'ї довелося в 2002 році переїхати до Німеччини. Незабаром Оксана почала виступати за німецьку команду, з 2013-го знову повернувшись під прапори Узбекистану.

Оксана Чусовітіна з 22-річним сином Алішером

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що найстаріший у світі 97-річний тенісист з Харкова потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

Фото Instagram

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