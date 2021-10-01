Медалістці Токіо-2020 Ірині Коляденко, котра віддала нову квартиру тренеру, зробили несподіваний презент

Чемпіонка Європи, призер Олімпійських ігор у Токіо з вільної боротьби українка Ірина Коляденко, яка подарувала свою нову квартиру тренеру, отримала несподіваний презент.

Асоціація вільної боротьби України подарували 22-річній спортсменці автомобіль Citroen DS3 Crossback з її прізвищем замість стандартного номера (до речі, такий же подарунок отримала ще одна одна призерка Токіо-2020 Алла Черкасова).

Призери Олімпійських ігор Алла Черкасова та Ірина Коляденко з подарованими їм автомобілями

«Емоції класні, дійсно несподіваний подарунок від нашої асоціації, від наших партнерів, — зізналася Ірина Коляденко. — Ми нічого не знали про підготовлений сюрприз. Я люблю їздити за кермом, у мене є права. Дуже рада».

Так вже вийшла, що спортсменка з'явилася на церемонії вшанування наших майстрів вільної боротьби в столичному Champion Hall… на милицях.

«Звичайно ж, життя після Олімпіади змінилася, — цитує Ірину Коляденко ukrwrestling.com.ua. — Мене почали впізнавати на вулицях, просять сфотографуватися. Зараз я проходжу реабілітацію після складної операції на нозі, яку травмувала в Токіо і намагаюся знайти нові інтереси поза професіональним спортом. Але як тільки буде можливість, як тільки дозволять лікарі, я знову повернуся на килим. Мета залишається незмінною — олімпійське «золото».

Після Олімпіади в Токіо Ірина Коляденко перенесла операцію на нозі

Нагадаємо, що після завершення Ігор Ірина Коляденко отримала квартиру в Ірпені від голови Київської обласної держадміністрації Василя Володіна, але в знак подяки вирішила подарувати нове житло своєму тренеру Володимиру Яременку. Після такого благородного жесту спортсменці подарували ще одну квартиру.

До речі, за бронзову медаль Олімпійських ігор у столиці Японії Ірина Коляденко отримала від держави 55 тисяч доларів (в еквіваленті).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що віцечемпіонка Олімпійських ігор в Токіо Анжеліка Терлюга вийшла заміж.

Фото ukrwrestling.com.ua

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