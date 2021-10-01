У найкращого друга Кріштіану Роналду раптово померла дружина

У родині найкращого друга новачка «МЮ» Кріштіану Роналду — 36-річного ексфутболіста англійських «Чарльтона» і «Шеффілд Уенсдей», а також італійського «Кальярі» 36-річного Жозе Семеду — сталася трагедія. В одній з лікарень Лісабона, не дочекавшись термінової операції, померла дружина гравця Сорая. Як повідомляє The Sun, Кріштіану вже подзвонив своєму другові, щоб втішити його і запропонувати свою підтримку.

Нинішній капітан команди третього португальського дивізіону «Віторії» (Сетубал) Жозе Семеду прожив з коханою понад 15 років. У 2012 році вони одружилися, у них народилися двоє синів. Офіційна причина смерті Сораї не називається. Відомо лише, що вона померла «через ускладнення, викликані інфекцією».

Жозе Семеду з дружиною

У 36-річного футболіста залишилися двоє синів

Кріштіану Роналду і Жозе Семеду подружилися ще в молодіжній академії «Спортинга». Коли майбутня зірка футболу в 12 років переїхав до Лісабона з Мадейри, Семеду вже значився там і на перших порах серйозно допоміг Крішті адаптуватися до життя в інтернаті. А потім юний Кріштіану допоміг йому. Керівники академії хотіли відраховувати Семеду і зажадали звільнити місце. Тоді Роналду покликав його до себе в кімнату, вони притягли запасне ліжко, а шафа був одна на двох. Пізніше Семеду відновили.

«Він попросив поставити в його кімнату додаткове ліжко і поділився шафою для одягу. Він сказав, що якщо піду я, то піде і він. Я всім зобов'язаний Кріштіану. Те місце в Сетубале, де я виріс, дуже важке для молодого хлопця. Багато моїх друзів були замішані в криміналі. Більшість з них або мертві, або сидять у в'язниці. Якби я поїхав зі „Спортинга“, то крав би машини разом з ними. Роналду врятував мені життя. Моя кар'єра, моя сім'я, мої діти: все це завдяки йому», — розповідав Жозе Семеду.

Навіть коли Кріштіану Роналду почав заробляти мільйони, він не порвав з другом дитинства. Вони навіть якось проводили разом відпустку на Середземному морі.

До речі, останній пост Жозе Семеду в Instagram присвячений саме другові. На фото він обіймає Роналду після того, як той після «дубля» у ворота збірної Ірландії став найкращим в історії бомбардиром національних збірних.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер потенційний тесть Кріштіану Роналду.

Фото Instagram, The Sun

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