«Рух» двічі забив у Маріуполі і залишив команду Маркевича на дні таблиці: відеоогляд матчу УПЛ

У п'ятницю, 1 жовтня, поєдинком у Маріуполі стартувала програма 10-го туру вітчизняної прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 10-й тур

1 жовтня (п'ятниця)

«Маріуполь» — «Рух» (Львів) — 0:2 (Таллес, 25, Климчук, 37).

На стадіоні імені Бойка зійшлися команди, що програли в двох останніх турах. І якщо львів'яни, яких нещодавно очолив Леонід Кучук, трохи назбирати очок раніше, то підопічні Остапа Маркевича з однією перемогою та однією нічиєю животіли на дні турнірної таблиці.

На жаль для вболівальників, що зібралися на арені, «Маріуполь» 10-й поєдинок поспіль почав з пропущеного м'яча. На 25-й хвилині вдало на добиванні зіграв бразильський новачок «Руху» Таллес. Більш того, на 37-й Климчук подвоїв перевагу гостей. За великим рахунком, гру було зроблено ще до перерви. У підсумку перший в сезоні успіх львів'ян на полі суперника, і 20-а поразка маріупольців (з одним ударом у площину воріт «Руха») під керівництвом Маркевича-молодшого.

Турнірне становище:

1. «Динамо» — 25 очок (9 матчів);

2. «Шахтар» — 22 (9);

3. «Ворскла» — 18 (9);

4. «Олександрія» — 17 (9);

5. «Зоря» — 17 (9);

6. «Десна» — 16 (9);

7. «Дніпро-1» — 16 (9);

8. «Рух» — 11 (10);

9. «Верес» — 11 (9);

10. «Металіст 1925» — 10 (9);

11. «Колос» — 8 (8);

12. «Інгулець» — 8 (9);

13. «Львів» — 6 (9).

14. «Чорноморець» — 6 (9);

15. «Минай» — 6 (8);

16. «Маріуполь» — 4 (10);

Бомбардири: 7 голів — Віктор Циганков («Динамо»); 6 — Лассіна Траоре («Шахтар»); 5 — Віталій Буяльський («Динамо»), Андрій Кулаков («Маріуполь»), Владислав Кочергін («Зоря»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Денис Безбородько («Десна»); 4 — Артем Довбик («Дніпро-1»).

В рамках 10-го туру УПЛ зіграють також: «Колос» — «Чорноморець», «Львів» — «Дніпро-1», «Ворскла» — «Інгулець» (2 жовтня), «Верес» — «Олександрія», «Зоря» — «Десна», «Металіст 1925» — «Минай» та «Динамо» — «Шахтар».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що букмекери дали прогноз на поєдинок УПЛ «Динамо» — «Шахтар».

Фото ФК «Маріуполь»

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