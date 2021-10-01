«Рух» двічі забив у Маріуполі і залишив команду Маркевича на дні таблиці: відеоогляд матчу УПЛ
У п'ятницю, 1 жовтня, поєдинком у Маріуполі стартувала програма 10-го туру вітчизняної прем'єр-ліги.
Чемпіонат України. 10-й тур
1 жовтня (п'ятниця)
«Маріуполь» — «Рух» (Львів) — 0:2 (Таллес, 25, Климчук, 37).
На стадіоні імені Бойка зійшлися команди, що програли в двох останніх турах. І якщо львів'яни, яких нещодавно очолив Леонід Кучук, трохи назбирати очок раніше, то підопічні Остапа Маркевича з однією перемогою та однією нічиєю животіли на дні турнірної таблиці.
На жаль для вболівальників, що зібралися на арені, «Маріуполь» 10-й поєдинок поспіль почав з пропущеного м'яча. На 25-й хвилині вдало на добиванні зіграв бразильський новачок «Руху» Таллес. Більш того, на 37-й Климчук подвоїв перевагу гостей. За великим рахунком, гру було зроблено ще до перерви. У підсумку перший в сезоні успіх львів'ян на полі суперника, і 20-а поразка маріупольців (з одним ударом у площину воріт «Руха») під керівництвом Маркевича-молодшого.
Турнірне становище:
1. «Динамо» — 25 очок (9 матчів);
2. «Шахтар» — 22 (9);
3. «Ворскла» — 18 (9);
4. «Олександрія» — 17 (9);
5. «Зоря» — 17 (9);
6. «Десна» — 16 (9);
7. «Дніпро-1» — 16 (9);
8. «Рух» — 11 (10);
9. «Верес» — 11 (9);
10. «Металіст 1925» — 10 (9);
11. «Колос» — 8 (8);
12. «Інгулець» — 8 (9);
13. «Львів» — 6 (9).
14. «Чорноморець» — 6 (9);
15. «Минай» — 6 (8);
16. «Маріуполь» — 4 (10);
Бомбардири: 7 голів — Віктор Циганков («Динамо»); 6 — Лассіна Траоре («Шахтар»); 5 — Віталій Буяльський («Динамо»), Андрій Кулаков («Маріуполь»), Владислав Кочергін («Зоря»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Денис Безбородько («Десна»); 4 — Артем Довбик («Дніпро-1»).
В рамках 10-го туру УПЛ зіграють також: «Колос» — «Чорноморець», «Львів» — «Дніпро-1», «Ворскла» — «Інгулець» (2 жовтня), «Верес» — «Олександрія», «Зоря» — «Десна», «Металіст 1925» — «Минай» та «Динамо» — «Шахтар».
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що букмекери дали прогноз на поєдинок УПЛ «Динамо» — «Шахтар».
Фото ФК «Маріуполь»80
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