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Спорт

Світоліна з травмою не пройшла до півфіналу турніру в Чикаго: відеоогляд матчу

23:17 1 жовтня 2021
Еліна Світоліна

Перша ракетка України Еліна Світоліна (6-а в світі), яка виграла в цьому році турнір в Чикаго, не змогла пробитися до півфіналу інших змагань в цьому американському місті — Chicago Fall Tennis Classic з призовим фондом 565 тисяч доларів.

У поєдинку ¼ фіналу 27-річна одеситка зустрілася зі своєю давньою знайомою — 27-річною тенісисткою з Тунісу Онс Жабер (16-а), у якої 11 років тому виграла фінал юніорського «Ролан Гаррос». Цього разу Еліна, котра вийшла на корт з забинтованою правою ногою, гарно розпочала поєдинок (вела в першому сеті — 4:1), але потім стала припускатися багатьох помилок і в підсумку поступилася Жабер — 4:6, 2:6.

До речі, раніше українка і туніска билися в професіональному турі тричі, і у всіх матчах перемагала Світоліна.

Вихід до чвертьфіналу турніру в Чикаго приніс українці 12 675 доларів призових і 100 рейтингових очок.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Світоліна на турнірі в Чикаго по черзі перемогла американку Аманду Анісімову і румунку Єлену Габрієлу Русу.

Фото Jessie48

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