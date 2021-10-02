РосЗМІ спробували підколоти українського тренера «Шерифа» Вернидуба, але зганьбилися самі

Український тренер Юрій Вернидуб, який сенсаційно здобув з молдавським «Шерифом» дві перемоги в стартових турах групового турніру Ліги чемпіонів, став об'єктом насмішок з боку російських ЗМІ.

Наш співвітчизник давав інтерв'ю журналістам видання «Спорт-Экспресс», і серед інших питань пролунало: «Коли ви все ж повернете дуб?». До честі наставника, він не забарився з відповіддю, «поставивши» на місце інтерв'юерів.

«Почитайте українську казку „Котигорошко“. Там є всі прізвища: і Вернигора, і Вернидуб, і інші. Це все казкові герої. І я пишаюся своїм прізвищем! У мене козацький рід! Дуб буде стояти вічно! Тому що у мене є два сини та два онуки. Цей рід буде все життя. Я пишаюся цим», — «парирував» Вернидуб.

При цьому росіяни самі зганьбилися при публікації інтерв'ю. Спочатку вони казку «Котигорошко» обізвали «Кот і горошок», а потім виправили на «Катігорошек».

поверни дуб

Кот і горошок

Цитуючи одного товариша, який виявився важчим за повітря: ну, тупиииие! pic.twitter.com/yURM1dNXkU - Атиповий журналіст (@jyrnalist) October 1, 2021

Тим часом молдавське ProTV Chişinău опублікувало дані про зарплату українського фахівця в клубі-сенсації нинішньої Ліги чемпіонів. За інформацією журналістів, наш співвітчизник отримує в Тирасполі менше 20 тисяч євро на місяць. При цьому Карло Анчелотті, «Реал» якого поступився в Мадриді «Шерифу», має зарплату 500 тисяч євро на місяць, тобто заробляє у 25 разів більше за Вернидуба.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Юрій Вернидуб добув у Мадриді цінний презент для онука.

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