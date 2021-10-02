Включив режим Мессі: 15-річний футболіст забив приголомшливий гол

Справжній шедевр створив у матчі напівпрофесійної ліги Гани 15-річний Міцак Асанте, який виступає за клуб «Голден Кікс».

За рахунку 0:1 у протистоянні з «Мобайл Фон Піпл», що проходив у рамках фіналу першого дивізіону середньої ліги Великої регіональної футбольної асоціації Аккри, юний гравець включив «режим Мессі», обіграв п'ятьох (!) суперників у штрафному майданчику та з метра відправив м'яча до воріт.

It Yaw Yeboah was called to black stars cos of a single game then what are we waiting for to call this young man to play for black stars … his name is Mizak Asante @ghanafaofficial @ Asempa947_FM @adom_tv @ Adom1063fm pic.twitter.com/PTCMwoEtF0 - KOBBY STONNE (@KOBBY__STONNE) September 26, 2021

Відзначимо, що диво-гол надихнув партнерів Асанте, які потім у серії пенальті вирвали перемогу та завоювали путівку до вищого дивізіону.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що 15-річний футболіст-гренадер із Бельгії підірвав мережу фантастичним дриблінгом.

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