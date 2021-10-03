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Спорт

«Динамо» — «Шахтар»: онлайн-відео голів супербитви в УПЛ

9:01 3 жовтня 2021
Динамо&nbsp;— Шахтар

У неділю, 3 жовтня, в Києві на НСК «Олімпійський» відбудеться суперматч двох грандів вітчизняного футболу — київське «Динамо» прийме донецький «Шахтар» (початок — о 19:30, арбітр — Олександр Шандор зі Львова). Букмекери не бачать фаворита в майбутньому протистоянні.

Зовсім нещодавно «гірники» завдали болючої поразки динамівцям у матчі за Суперкубок України — 3:0 (Траоре, 30, 54, Алан Патрік, 61), але у прем'єр-лізі «біло-сині» випереджають свого головного конкурента на три очки. При цьому динамівці залишаються єдиною командою, що не зазнала поки в нинішньому сезоні жодної поразки.

Примітно, що обидва суперники забивали в кожному з матчів нинішнього сезону прем'єр-ліги. У «Динамо» фантастична різниця м'ячів — 25:2, у «Шахтаря» трохи гірша, але теж вражає, — 23:5.

За голами в матчі «Динамо» — «Шахтар» у режимі онлайн стежте на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися у прямому ефірі поєдинок між «Динамо» та «Шахтарем».

Фото ФК «Динамо»

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