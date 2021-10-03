Мати Роналду відмовляє його від весілля з красунею Джорджиною: названа причина

П'ятиразового володаря «Золотого м'яча» Кріштіану Роналду, який став свого часу жертвою шахрайки, через яку втратив 300 тисяч євро, давно не можна назвати холостяком. Зірковий футболіст уже протягом п'яти років перебуває у стосунках із моделлю Джорджиною Родрігес, яка народила йому дочку Алану Мартіну, а також виховує ще трьох дітей спортсмена.

Ось тільки незважаючи на численні чутки та неодноразові заручини, до одруження справа ніяк не дійде. Сама Джорджина на питання про весілля якось відповіла, що «не все залежить від неї», а тепер стала відома головна причина того, що Кріштіану досі не окольцований.

Уся справа в тому, що проти весілля мати футболіста Марія Долорес Авейру, яка нещодавно здивувала проханням до сина. Як повідомляє видання Cuatro з посиланням на джерела, наближені до Роналду, Долорес Авейру впевнена, що Джорджина лише хоче скористатися фінансами Кріштіану (після переходу до «Манчестер Юнайтед» португалець став найбільш високооплачуваним футболістом світу), тому й рекомендує йому не одружуватися на нинішній обраниці.

Незважаючи на зовнішню ідилію, в стосунках Джорджіни і Марії Долорес не все гладко

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у найкращого друга Кріштіану Роналду, португальського футболіста Жозе Семеду, раптово померла дружина.

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