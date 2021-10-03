Перемога в Лізі чемпіонів та кримінальне переслідування: помер легендарний президент «Марселя»

У Франції у віці 78 років помер бізнесмен та політик, колишній власник компанії Adidas та президент футбольного клубу «Марсель» Бернар Тапі, на якого разом із дружиною у квітні нинішнього року було скоєно зухвалий напад.

Як повідомляє AFP із посиланням на заяву його сім'ї та групи La Provence, де у Тапі було 89%, смерть наступила вранці в неділю, 3 жовтня, від наслідків раку.

Бернар почав займатися бізнесом у 1967 році. Його фірма Bernard Tapie Finances займалася відновленням збанкрутілих організацій. Із 1990 по 1993 рік він був власником знаменитого спортивного бренду Adidas, а в 1992—1993 роках, за часів президентства Франсуа Міттерана, обіймав посаду міністра у справах міст. Утім, були й «темні смуги» в біографії Бернара — у 1990-х проти нього розслідувалася кримінальна справа про корупцію та фальсифікацію свідчень свідків, у підсумку його засудили до двох років в'язниці.

У період з 1986-го по 1994-й мав безпосереднє відношення до футболу. Придбавши за символічну суму в один франк французький «Марсель», який перебував у кризі, Тапі, будучи президентом, чотири рази привів клуб до звання чемпіона Франції, а в 1993-му — до перемоги в Лізі чемпіонів, де марсельці у фіналі обіграли титулований італійський «Мілан» (1:0).

З Бернаром Тапі на чолі "Марсель" завоював Кубок чемпіонів в 1993-му

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер багаторічний футболіст та президент туринського «Ювентуса» Джамп'єро Боніперті.

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