«Динамо» та «Шахтар» у ювілейному очному протистоянні голів не забили: відеоогляд матчу

Ігрова програма 10-го туру чемпіонату України з футболу завершилася вітчизняним класико — київське «Динамо» приймало на НСК «Олімпійський» донецький «Шахтар».

Чемпіонат України. 10-й тур

3 жовтня (неділя)

«Динамо» (Київ) — «Шахтар» (Донецьк) — 0:0

«Динамо»: Бущан, Караваєв, Забарний, Сирота, Кендзьора (Тимчик, 86), Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Циганков, Вітіньо (Шкурін, 86), Буяльський (Гармаш, 86).

«Шахтар»: П'ятов, Додо, Кривцов, Марлон, Матвієнко, Степаненко (Маркос Антоніо, 65), Майкон, Марлос (Тете, 65), Алан Патрік, Соломон (Сікан, 65), Педріньо.

Обидві команди підходили до очного поєдинку, маючи вражаючі гольові показники. У «Динамо» різниця забитих і пропущених голів була 25:2, у «Шахтаря» — 23:5. При цьому обидві команди не йшли з поля без забитих м'ячів у всіх матчах нинішнього сезону прем'єр-ліги.

Очікувалася результативна гра й у майбутній зустрічі. Особливо якщо врахувати той розгром, який «гірники» влаштували принциповому супернику в матчі за Суперкубок України. Що стосується малюнка гри, то він особливо не змінився в порівнянні з нещодавнім поєдинком — динамівці віддали ініціативу суперникам, які подовгу контролювали м'яча в центрі та на своїй половині поля, ось тільки біля своїх воріт «біло-сині» цього разу діяли куди надійніше.

«Шахтар» організовував свої моменти переважно після помилок динамівців, як, наприклад, після обрізки Сидорчука на своїй половині поля партнери вивели на ударну позицію Марлоса, а ось динамівці, хоч і діяли другим номером, але були куди ближчими до забитого м'яча. Зокрема, згадується удар у стійку де Пени, рикошет від ноги Додо після подачі Буяльського, коли від пропущеного м'яча гостей урятувала лише реакція Пятова, вихід Вітіньо віч-на-віч із воротарем та удар над поперечиною, оригінальний розіграш штрафного, у результаті якого Циганков виявився один перед П'ятовим, але не зміг переграти голкіпера.

Природно, не обійшлося головне дербі країни без жовтих карток. Цього разу арбітр показав їх шість — загалом, по жодному з попереджень питань немає. Як, в принципі, і до роботи львівського рефері Олександра Шандора в цілому.

У підсумку, 0:0 — «мирова» в українському дербі, яке стало для команд ювілейним, сотим, очним за часів незалежності України. Цей результат більше на руку «Динамо», яке продовжує зберігати триочкову перевагу над своїм головним конкурентом.

«Зоря» (Луганськ) — «Десна» (Чернігів) — 2:0 (Булеца, 19, Громов, 70). На 7-й хвилині Булеца («Зоря») не реалізував пенальті.

«Верес» (Рівне) — «Олександрія» — 0:0.

«Металіст 1925» (Харків) — «Минай» — 1:0 (Габелок, 72, з пенальті).

2 жовтня (субота)

«Колос» (Ковалівка) — «Чорноморець» (Одеса) — 2:1 (Лисенко, 15, Ренанн, 58 — Смирний, 29).

«Львів» — «Дніпро-1» — 0:1 (Довбик, 2).

«Ворскла» (Полтава) — «Інгулець» (Петрове) — 3:0 (Ранхель, 66, Тілль, 77, 85).

1 жовтня (п'ятниця)

«Маріуполь» — «Рух» (Львів) — 0:2 (Таллес, 25, Климчук, 37).

Турнірне становище:

1. «Динамо» — 26 очок (10 матчів);

2. «Шахтар» — 23 (10);

3. «Ворскла» — 21 (10);

4. «Зоря» — 20 (10);

5. «Дніпро-1» — 19 (10);

6. «Олександрія» — 18 (10);

7. «Десна» — 16 (10);

8. «Металіст 1925» — 13 (10);

9. «Верес» — 12 (10);

10. «Рух» — 11 (10);

11. «Колос» — 11 (9);

12. «Інгулець» — 8 (10);

13. «Львів» — 6 (10).

14. «Чорноморець» — 6 (10);

15. «Минай» — 6 (9);

16. «Маріуполь» — 4 (10);

Бомбардири: 7 голів — Віктор Циганков («Динамо»); 6 — Лассіна Траоре («Шахтар»); 5 — Віталій Буяльський («Динамо»), Андрій Кулаков («Маріуполь»), Владислав Кочергін («Зоря»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Денис Безбородько («Десна»), Артем Довбик («Дніпро-1»), Олів'є Тілль («Ворскла»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Динамо» Жерсон Родрігес, який виступає в оренді за «Труа», купив собі Ferrari за півмільйона доларів.

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