«Шахтар» надовго втратив свого найкращого бомбардира: коли повернеться на поле Лассіна Траоре

Основний нападник «Шахтаря» і збірної Буркіна-Фасо Лассіна Траоре, який отримав серйозну травму коліна в матчі Ліги чемпіонів проти «Інтера» (0:0), вибув з ладу на сім місяців і повернеться на поле не раніше квітня 2022 року. Про це повідомив «ПроФутбол» з посиланням на генерального директора донецького клубу Сергія Палкіна.

Після жахливого зіткнення із захисником міланців Дензелом Думфрісом 20-річний форвард, за якого влітку «Шахтар» заплатив «Аяксу» 8 млн євро, вже переніс операцію (зокрема, у футболіста пошкоджені хрестоподібна зв'язка коліна і меніск). Як відомо, в 14 поєдинках сезону бомбардир «оранжево-чорних» забив 9 м'ячів. З усіх чотирьох турнірах, в яких Лассіна брав участь, він не зміг вразити ворота суперників лише в Лізі чемпіонів.

«Сумно, що в такий важливий момент сезону „Шахтар“ і моя країна Буркіна-Фасо не можуть на мене розраховувати. Але на все воля божа. Спасибі всім за повідомлення. Приємно, що вся країна стурбована через мене. Я зроблю все якнайкраще — кращі клініки і лікарі в світі допоможуть мені повернутися сильнішим. Аллах», — написав Лассіна Траоре в своєму Instagram.

Травмованого футболіста вже провідав тренерський штаб гірників на чолі з Роберто де Дзербі, а на матч чемпіонату країни проти «Динамо» (0:0) гравці «Шахтаря» в знак підтримки Траоре вийшли у спеціальних футболках.

Зазначимо, що зовсім недавно в розташування «Шахтаря» з рідної Бразилії повернувся інший форвард — Жуніор Мораєс, який з квітня не грав через важку травму коліна.

Як відомо, після 10 турів «Шахтар» посідає в турнірній таблиці чемпіонату України друге місце, на три очки відстаючи від «Динамо».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірку Мірчи Луческу в Донецьку залили «динамівською» фарбою.

Фото ФК «Шахтар»

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