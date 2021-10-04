Златан Ібрагімович подарував собі на ювілей дорогущий Ferrаri

Форвард «Мілана» і збірної Швеції Златан Ібрагімович, якого звинуватили у вбивстві тварини з Червоної книги, не став змінювати традиції і на честь дня народження потішив себе улюбленого розкішним подарунком.

Найкращий бомбардир в історії збірної Швеції, який повернувся навесні до «Мілана», 3 жовтня відсвяткував 40-річний ювілей і з такої нагоди поповнив свій автопарк спорткаром Ferrari золотистого кольору.

«З днем народження, Златане», — традиційно підписав фото із «залізним конем» Златан Ібрагімович.

Як повідомляють ЗМІ, швед витратив на Ferrari Sf90 Stradale, який є першим гібридним автомобілем в історії Ferrari і може розвивати максимальну швидкість до 340 км/год, понад 450 тисяч євро.

Нагадаємо, два роки тому Златан з нагоди дня народження заплатив близько 1,6 млн євро за Ferrari Monza SP2, а в минулому році подарував собі новий Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition.

Як відомо, колишній форвард «Мальме», «Аякса», «Барселони», «Інтера», «Ювентуса», «Парі Сен-Жермен», «Манчестер Юнайтед» і «Лос-Анджелес Гелаксі» — великий любитель автомобілів. У його колекції, зокрема, є Volvo C30 T5, Volvo C40 T5, Audi RS6 Avant, Maserati Gran Turismo і Porsche 918 Spyder.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Златан Ібрагімович за кермом нарвався на незвичайний штраф.

Фото Instagram

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