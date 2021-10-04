У середу, 6 жовтня, в матчі між чинним чемпіоном Європи Італією і тріумфатором Євро-2008 та Євро-2012 Іспанією на стадіоні «Джузеппе Меацца» в Мілані визначиться перший фіналіст Ліги націй (арбітр — Сергій Карасьов з Росії).

До речі, італійці та іспанці обов'язково перетиналися один з одним на чотирьох останніх чемпіонатах Європи. У 2008-му в чвертьфіналі Червона фурія виявилася сильнішою у серії пенальті (ігровий час — 0:0), в 2012-му в групі суперники зіграли внічию (1:1), а в фіналі на НСК «Олімпійський» піренейці розгромили суперника (4:0), в 2016-му в 1/8 фіналу далі пройшли вже італійці (2:0). Зовсім недавно підопічні Роберто Манчіні та Луїса Енріке билися один з одним у півфіналі Євро-2020 і тоді апеннінці здолали суперника в серії післяматчевих пенальті — 4:2 (ігровий час — 1:1).

А взагалі п'ята (Італія) і восьма (Іспанія) команди світового рейтингу ФІФА досить часто зустрічалися між собою. Починаючи з 2000 року, суперники провели між собою 14 матчів. П'ять перемог в активі піренейців, лише дві — у Скуадри Адзурри, ще сім поєдинків завершилися внічию.

Цього разу букмекери віддають перевагу італійцям. Наприклад, контора Favbet ставки на перемогу Скуадри Адзурри в основний час приймає з коефіцієнтом 2,37, на нічию — 3,30, на виграш Іспанії — 3,45.

В іншому півфіналі турніру в четвер, 7 жовтня, на «Ювентус Стедіум» в Турині битимуться Бельгія та чинний чемпіон світу Франція, яка нещодавно зіграла у відборі ЧС-2022 внічию з Україною (1:1).

Ліга націй. ½ фіналу

6 жовтня (середа)

Італія — Іспанія 21:45 «Футбол 1»

7 жовтня (четвер)

Бельгія — Франція 21:45 «Футбол 1»

Зазначимо, що матч за «бронзу» Ліги націй буде зіграний у понеділок, 10 жовтня, в Турині, а володар трофею визначиться у вівторок, 11 жовтня, в Мілані. Як відомо, переможець турніру додатково отримає 4,5 млн євро призових від УЄФА, фіналіст — 3,5 млн, команда, яка посіла третє місце, — 2,5 млн, а четверте — 1,5 млн.

До речі, у півфіналах і фіналі в разі нічиєї за підсумками основного часу призначається додатковий час і за необхідності — серія 11-метрових. А ось у матчі за третє місце овертайми не передбачені — відразу «лотерея».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна Італії встановила новий світовий рекорд за кількістю матчів без поразок.

Фото uefa.com

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