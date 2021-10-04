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Спорт

Заперечувала коронавірус: знаменита тенісистка заразилася COVID-19

14:15 4 жовтня 2021
Аріна Соболенко

Чемпіонка US Open-2019 і Australian Open-2021 у парному розряді, друга ракетка світу білоруска Аріна Соболенко, яка раніше побалувала шанувальників фото з оголеними грудьми, пропустить не лише престижний турнір в Індіан-Уелсі (США), а й залишок сезону через зараження коронавірусом.

При цьому 23-річна уродженка Мінська в одному з інтерв'ю стверджувала, що в Білорусі коронавірусу немає, оскільки він боїться білорусів (а ще вона підписала відкритий лист спортивних діячів країни, які виступають за чинну владу Білорусі після придушень протестів у 2020 році).

Аріна, яка заробила за кар'єру майже 9,5 млн доларів, зізналася, що пішла на самоізоляцію і буде залишатися сама до тих пір, поки лікарі не дозволять їй виходити на вулицю.

«На жаль, в Індіан-Уелсі я здала позитивний тест і не зможу виступити. Вирушила в ізоляцію, де буду перебувати, поки лікарі не дозволять вийти. Почуваюся нормально. Але засмучена через те, що більше в цьому році не гратиму», — написала спортсменка у себе в сторіс в Instagram.

Нагадаємо, що в 2019 році році помер 43-річний батько Соболенко (колишній хокейний воротар), який власне і привів Аріну в теніс.

Аріна з батьком

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Жан Беленюк, котрий перехворів ковідом, виявив у себе «суперздатність».

Фото Instagram

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