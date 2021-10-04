Суперник збірної України втратив двох лідерів перед матчем відбору ЧС-2022 у Львові

Головний тренер збірної Боснії та Герцеговини, 46-річний болгарський фахівець Івайло Петєв, в найближчих поєдинках відбірного циклу проти Казахстану (9 жовтня в Нур-Султані) і України (12 жовтня у Львові) не зможе розраховувати на двох провідних гравців команди.

Через травми балканцям не допоможуть 27-річний півзахисник «Мілана» Раде Круніч і 31-річний півзахисник «Бешикташа» Міралем П'яніч (на фото), контракт котрого належить «Барселоні» (ветеран збірної, в активі якого 102 матчі і 15 м'ячів за національну команду, в кваліфікації чемпіонату світу вже вразив ворота фінів і казахів). З цієї ж причини за боснійців не зіграють захисник румунського «Клужа» Маріо Сушич, гравець середньої лінії угорського «Ференцвароша» Стіпе Лончар, а через позитивний тест на коронавірус — футболіст оборони сербського «Партизана» Сініша Санічанін.

Замість них Івайло Петєв викликав захисника голландського «Твенте» Даріо Джуміча, півзахисника Саніна Прціча з французького «Страсбурга» і півзахисника хорватської «Гориці» Елвіса Сарича.

Повністю склад збірної Боснії та Герцеговини на найближчі поєдинки виглядає так:

воротарі — Ібрахім Шехіч («Коньяспор», Туреччина), Нікола Василь («Санкт-Паулі», Німеччина), Кенан Піріч («Атромітос», Греція);

захисники — Бранимир Ціпетіч («Локомотива», Хорватія), Даріо Джуміч («Твенте», Нідерланди), Юсуф Газібеговіч («Штурм», Австрія), Сеад Колашинац («Арсенал», Англія), Елдар Чівіч, Аднан Ковачевіч (обидва — «Ференцварош», Угорщина), Анел Ахмедходжіч («Мальме», Швеція), Денніс Хаджікадуніч («Ростов», Росія), Александар Йовічіч («Гориця», Хорватія), Айдін Нукіч («Тузла»);

півзахисники — Амір Хаджіахметовіч («Коньяспор», Туреччина), Санін Прціч («Страсбург», Франція), Амер Гояк («Динамо», Хорватія), Гойко Цімірот («Стандард», Бельгія), Марко Вранчіч («Сток Сіті», Англія), Мирослав Стевановіч («Серветт», Швейцарія), Аді Наліч («Мальме», Швеція), Алмедіна Зількіч («Олімпія», Словенія), Елвіс Сарич («Гориця», Хорватія);

нападники — Едін Джеко («Інтер», Італія), Лука Мена («Динамо», Хорватія), Ермедін Деміровіч («Фрайбург», Німеччина), Смаил Превляк («Ейпен», Бельгія).

Нагадаємо, що у відборі ЧС-2022 боснійці розійшлися миром з Фінляндією (2:2), програли і зіграли унічию з Францією (0:1 і 1:1), а також не втримали нічию в протистоянні з Казахстаном (2:2).

Турнірне становище в групі D: 1. Франція — 12 очок (6 матчів); 2. Україна — 5 (5); 3. Фінляндія — 5 (4); 4. Боснія і Герцеговина — 3 (4); 5. Казахстан — 3 (5).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Зінченко не зіграє за збірну України через травму.

Фото nfsbih. ba

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