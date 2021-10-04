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Спорт

Збірна України зазнала серйозних втрат перед матчами відбору ЧС-2022

18:48 4 жовтня 2021
Артем Шабанов і Віталій Миколенко

У понеділок, 4 жовтня, збірна України з футболу під керівництвом виконувача обов'язки головного тренера Олександра Петракова почала в Києві підготовку до вирішальних відбірних поєдинків відбору ЧС-2022 проти Фінляндії (9 жовтня в Хельсінкі) та Боснії і Герцеговини (12 жовтня у Львові).

Ще раніше стало відомо, що через конфлікт з наставником команди до збірної не викликаний півзахисник «Аталанти» Руслан Малиновський, а через травму не зіграє гравець «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко. На жаль, цим втрати «жовто-синіх» не обмежилися. Як заявив на пресконференції Олександр Петраков, проблеми зі здоров'ям не дозволять зіграти за збірну захиснику «Динамо» Віталію Миколенку, який через травму пропустив важливий матч УПЛ проти «Шахтаря» (0:0), і його одноклубнику Віталію Буяльському, який вибув з ладу на два тижні. Крім того, за сімейними обставинами збірній не допоможе динамівський голкіпер Денис Бойко.

Тренерський штаб прийняв рішення довикликати в національну команду 27-річного захисника «Динамо» Артема Шабанова (на фото з Віталієм Миколенком), в активі якого два поєдинки в футболці збірної України (переможні спаринги проти Словаччини та Естонії). Футболіст вже прибув до табору «жовто-синіх» в столичному готелі «Опера», як і довикликаний раніше голкіпер «Динамо» Георгій Бущан і півзахисник «Дніпра-1» Олександр Пихальонок.

Тим часом стало відомо, що головний тренер фінів Маркку Канерва розраховує в майбутніх зустрічах проти України і Казахстану (12 жовтня в Нур-Султані) на 24 виконавців:

воротарі — Ес Йоронен («Брешіа», Італія), Лукас Градецькі («Байєр», Німеччина), Карлйохан Ерікссон («Меллбю», Швеція);

захисники — Йоона Тойвіо («Хеккен», Швеція), Лео Вяйсянен («Ельфсборг», Швеція), Паулюс Арауюрі («Анортосіс», Кіпр), Роберт Іванов («Варта», Польща), Юхані Ояла («Мазервелл», Шотландія), Альбін Гранлунд («Сталь», Польща), Юкка Райтала («Монреаль Імпакт», Канада), Ніколай Алхо (МТК, Угорщина), Ніколас Хямяляйнен («Лос-Анджелес Гелаксі», США);

півзахисники — Ільмарі Нісканен («Данді», Шотландія), Глен Камара («Рейнджерс», Шотландія), Онні Валакарі («Пафос», Кіпр), Расмус Шюллер («Юргорден», Швеція), Роберт Тейлор («Бранн», Норвегія), Каан Кайрінен («Ліллестрем», Норвегія), Робін Лод («Міннесота Юнайтед», США), Фредрік Йенсен («Аугсбург», Німеччина), Урхо Ніссіля (КуПС);

нападники — Теему Пуккі («Норвіч», Англія), Джоел Похʼянпало («Різеспор», Туреччина), Маркус Форсс («Брентфорд», Англія).

Нагадаємо, що в інших жовтневих поєдинках в квартеті D зіграють: Казахстан — Боснія і Герцеговина (9 жовтня) і Казахстан — Фінляндія (12 жовтня).

Турнірне становище в групі D: 1. Франція — 12 очок (6 матчів); 2. Україна — 5 (5); 3. Фінляндія — 5 (4); 4. Боснія і Герцеговина — 3 (4); 5. Казахстан — 3 (5).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна Боснії і Герцеговини перед матчем у Львові з командою України втратила двох лідерів.

Фото uaf.ua

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