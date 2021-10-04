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Спорт

Блиснула фігурою і показала віллу: чарівна каратистка Терлюга проводить медовий місяць на Мальдівах

20:06 4 жовтня 2021
Анжеліка Терлюга

Триразова чемпіонка Європи і віцечемпіонка Олімпійських ігор у Токіо з карате Анжеліка Терюга, яка в кінці вересня вийшла в Одесі заміж, разом з чоловіком Володимиром вирушила у весільну подорож на Мальдіви.

Чарівна одеситка поспішає постити в Instagram фотографії з райських островів.

«Як же тут гарно. Складно передати словами… Я в моменті…», — прокоментувала Анжеліка свіжі знімки в купальнику.

Крім того, 29-річна красуня провела для своїх передплатників рум-тур, показавши краси вілли на Мальдівських островах.

Нагадаємо, що обранцем Анжеліки Терлюги став тренер і майстер спорту міжнародного класу з карате Володимир Зарецький.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська красуня-стрибунка Юлія Левченко виконала свою «повітряну» мрію.

Фото Instagram

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