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Спорт

Втрутилися «потойбічні сили»: в українському футболі забитий неймовірний гол

21:06 4 жовтня 2021
Альянс&nbsp;— Агробізнес

Свідками унікального голу стали вболівальники, які відвідали в Сумах матч першості України у першій лізі між «Альянсом» з Липової Долини, який пробився до 1/8 фіналу Кубка країни, і «Агробізнесом» з Волочиська.

На 84-й хвилині зустрічі на «Ювілейному» нападник господарів поля Микола Агапов (на фото) зважився на удар з меж штрафного майданчика, після чого м'яч зрикошетив від газону і за неймовірною траєкторіэю влетів до сітки воріт голкіпера гостей Олега Мозіля, який явно не очікував саме такого відскому. Не інакше, «потойбічні сили» постаралися. А якщо серйозно, то, швидше за все, фатальними для «Агробізнеса» стали вади футбольного поля.

Після голу-курйозу рахунок став 3:1 на користь «Альянса». Футболісти з Хмельницької області до фінального свистка ще встигли відіграти один м'яч, але врятувати гру не зуміли.

Додамо, що перемога дозволила «Альянсу» піднятися в турнірній таблиці першої ліги на друге місце (дев'ять очок відставання від «Металіста» і один пункт переваги над «Кривбасом»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що пес забив гол у поєдинку одного з нижчих дивізіонів чемпіонату Чилі.

Фото ФК «Альянс»

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