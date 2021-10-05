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Спорт

Майстер кулачних боїв помер від наслідків важкого нокауту: фатальний удар потрапив на відео

9:11 5 жовтня 2021
Джастін Торнтон

Американський боєць кулачних боїв промоушна Bare Knuckle Джастін Торнтон, чия кар'єра в ММА включала 24 професіональних бої, помер в 38 років від травм, отриманих в результаті поразки нокаутом на BKFC 20 півтора місяці тому, повідомляє mmajunkie.

В ніч з 20 на 21 серпня в американському штаті Міссісіпі пройшов турнір, де бійці билися на голих кулаках. У поєдинку в суперважкій вазі зійшлися американці Діллон Клеклер і Джастін Торнтон. Вже на 19-й секунді бою Клеклер потужним ударом в щелепу відправив опонента в глибокий нокаут, який при падінні буквально встромився головою в канвас. Дебютанта кулачних боїв Торнтона вивезли з рингу на ношах, після чого госпіталізували. Довелося використовувати навіть апарат штучної вентиляції легенів.

Пізніше стало відомо, що Торнтон виявився частково паралізованим, він кілька тижнів боровся з інфекцією, яку викликала травма хребта, отримана при падінні. Перший бій в промоушні став для нього останнім у житті.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що пакистанський кікбоксер помер після важкого нокауту.

Фото Twitter

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