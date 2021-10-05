26.41 / 26.61 30.56 / 30.90
Київ: +11
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

З усієї сили ногою по голові: в Бразилії футболіст жорстоко побив арбітра

11:04 5 жовтня 2021
Гуарані&nbsp;— СК Сан-Паулу

Поєдинок другого дивізіону чемпіонату бразильського штату Ріу-Гранді-ду-Сул між «Гуарані» і «СК Сан-Паулу» перервали через напад футболіста на суддю, повідомляє Globo.

На 61-й хвилині поєдинку (за рахунку 1:0 на користь «Гуарані») гравець «СК Сан-Паулу» Уільям Рібейро збив з ніг рефері Родріго Крівелларо, а потім з усієї сили вдарив його ногою по голові.

Служителя Феміди, який втратив свідомість, прямо з футбольного поля на «швидкій» відвезли до місцевої лікарні, де він пізніше прийшов до тями.

Що ж стосується грубіяна Уільяма Рібейро, то його доправили до поліцейської дільниці, а сама гра після паузи, яка склала більше 30 хвилин, була скасована. Якщо 30-річного футболіста визнають винним (Рібейро звинувачують у замаху на вбивство), то йому загрожує тривалий тюремний термін. «СК Сан-Паулу» в своєму Twitter вже оголосив, що розриває контракт з гравцем.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон Європи з футболу Пепе підлим ударом в щелепу «вирубав» суперника.

106

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Винник та Сватко

«Мама Таюне»: ЗМІ розповіли, скільки дітей у «таємної дружини» Олега Винника

Євгеній Кошовий

Євгеній Кошовий про істерики дочки, будинок в Греції та вихід із «Кварталу»

Олександра Зарицька та Юрій Мєшков

Роман на «Танцях з зірками»: партнер Зарицької зізнався в почуттях до неї

договір

Трудові договори, відпустки та звільнення: що зміниться в Кодексі законів про працю

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.