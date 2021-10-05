З усієї сили ногою по голові: в Бразилії футболіст жорстоко побив арбітра

Поєдинок другого дивізіону чемпіонату бразильського штату Ріу-Гранді-ду-Сул між «Гуарані» і «СК Сан-Паулу» перервали через напад футболіста на суддю, повідомляє Globo.

На 61-й хвилині поєдинку (за рахунку 1:0 на користь «Гуарані») гравець «СК Сан-Паулу» Уільям Рібейро збив з ніг рефері Родріго Крівелларо, а потім з усієї сили вдарив його ногою по голові.

Служителя Феміди, який втратив свідомість, прямо з футбольного поля на «швидкій» відвезли до місцевої лікарні, де він пізніше прийшов до тями.

Що ж стосується грубіяна Уільяма Рібейро, то його доправили до поліцейської дільниці, а сама гра після паузи, яка склала більше 30 хвилин, була скасована. Якщо 30-річного футболіста визнають винним (Рібейро звинувачують у замаху на вбивство), то йому загрожує тривалий тюремний термін. «СК Сан-Паулу» в своєму Twitter вже оголосив, що розриває контракт з гравцем.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон Європи з футболу Пепе підлим ударом в щелепу «вирубав» суперника.

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