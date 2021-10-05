Помер український чемпіон Європи та призер Олімпійських ігор

На 70-му році життя раптово помер чемпіон Європи та призер Олімпійських ігор зі стрибків у довжину Валерій Підлужний, повідомляє сайт Федерації легкої атлетики України.

Заслужений майстер спорту Радянського Союзу Підлужний народився в Донецьку, де і почав займатися легкою атлетикою. Спортсмен тричі брав участь в Олімпійських іграх (1972, 1976, 1980 роки), і на Олімпіаді-1980 у Москві здобув бронзову медаль. Знаменитий стрибун в 1974 році став чемпіоном Європи, а в 1976-му і 1979-му виграв срібні медалі на європейських першостях в закритих приміщеннях. Він також дворазовий чемпіон літніх Універсіад (1973, 1979 роки). Особистими рекордами Валерія Підлужного були 8,20 м на відкритому повітрі і 8,12 м у закритих приміщеннях.

Поховають Валерія Підлужного в середу, 6 жовтня, в Броварах під Києвом.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що пішов з життя знаменитий український олімпійський чемпіон-рекордсмен Юрій Сєдих.

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