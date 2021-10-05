26.37 / 26.57 30.50 / 30.85
Київ: +14
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Помер український чемпіон Європи та призер Олімпійських ігор

15:14 5 жовтня 2021
Валерій Підлужний

На 70-му році життя раптово помер чемпіон Європи та призер Олімпійських ігор зі стрибків у довжину Валерій Підлужний, повідомляє сайт Федерації легкої атлетики України.

Заслужений майстер спорту Радянського Союзу Підлужний народився в Донецьку, де і почав займатися легкою атлетикою. Спортсмен тричі брав участь в Олімпійських іграх (1972, 1976, 1980 роки), і на Олімпіаді-1980 у Москві здобув бронзову медаль. Знаменитий стрибун в 1974 році став чемпіоном Європи, а в 1976-му і 1979-му виграв срібні медалі на європейських першостях в закритих приміщеннях. Він також дворазовий чемпіон літніх Універсіад (1973, 1979 роки). Особистими рекордами Валерія Підлужного були 8,20 м на відкритому повітрі і 8,12 м у закритих приміщеннях.

Поховають Валерія Підлужного в середу, 6 жовтня, в Броварах під Києвом.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що пішов з життя знаменитий український олімпійський чемпіон-рекордсмен Юрій Сєдих.

479

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Винник та Сватко

«Мама Таюне»: ЗМІ розповіли, скільки дітей у «таємної дружини» Олега Винника

Євгеній Кошовий

Євгеній Кошовий про істерики дочки, будинок в Греції та вихід із «Кварталу»

паспорт

З 1 грудня деяким українцям збільшать пенсію на 930 гривень

Пенсіонери

Пенсіонерам, що старші за 75 років, роз'яснили, коли вони отримають обіцяну надбавку у 400 гривень

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.