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Спорт

Ексфутболіст збірної Греції знайдений мертвим у власному авто

18:04 5 жовтня 2021
Нікос Цуманіс

Колишній футболіст молодіжної збірної Греції Нікос Цуманіс, якого напередодні оголосили зниклим безвісти, був знайдений мертвим рано вранці 5 жовтня в передмісті Салонінк Каламарії, повідомляє metrosport.gr.

31-річного захисника «Македонікоса» без ознак життя зі зв'язаними руками і з мотузкою на шиї поліцейські виявили в його машині на пристані. Незважаючи на те, що у гравця не прощупувався пульс, його доправили до місцевої лікарні, але реанімувати не змогли. Згідно з даними судмедекспертизи, смерть спричинило удушення.

Поліція з'ясовує, чи настала смерть Цуманіса в результаті суїциду або ж вбивства, схиляючись до першої версії. За даними грецьких ЗМІ, незадовго до трагедії Цуманіс повідомив своєму другові про фінансові проблеми і бажання покінчити з собою.

Після того, що сталося, працівники ресторану, розташованого в декількох метрах від місця загибелі футболіста, поклали на капот його автомобіля живі квіти.

Зазначимо, що за роки кар'єри Нікос Цуманіс виступав в елітному дивізіоні чемпіонату Греції головним чином на позиції лівого захисника за «Аріс», «Ксанті», «Пантракікос» та «Керкіру», провівши 126 матчів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що померла дружина найкращого друга Кріштіану Роналду.

Фото INTIME

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