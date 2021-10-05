Вже знайшов нову: легендарний володар «Золотого м'яча» Лотар Маттеус розлучився з п'ятою дружиною

Чемпіон світу та Європи, володар «Золотого м'яча» легендарний футболіст «Баварії», «Інтера» і збірної Німеччини Лотар Маттеус, який увійшов до складу збірної світу всіх часів, розлучився зі своєю п'ятою дружиною — російською моделлю Анастасією Климко, у шлюбі з якою у нього народився син Мілан, повідомляє Bild.

«У якийсь момент ми зрозуміли, що наші інтереси пішли різними напрямками, — цитує видання 60-річного Лотара Маттеуса. — Вона не хоче прати брудні майки або нижню білизну. Все інше — особисті деталі, які нікого не стосуються. Не було сварок, гніву і інших партнерів. Ми добре ладнаємо і, як і раніше, в дружніх стосунках. Найголовніше, щоб не було погано нашому синові».

Лотар і Анастасія

Втім, невтомний спокусник швидко знайшов собі нову дівчину, засвітившись на грецькому острові Міконос із загадковою брюнеткою.

«Ми знаємо одне одного лише кілька тижнів. Занадто рано говорити що-небудь. Навіть ім'я», — сказав Маттеус.

Зазначимо, що легенда німецького футболу в першому шлюбі прожив 11 років з Сільвією, яка народила йому дочок Алісу та Віолу, потім на п'ять років пов'язав свою долю зі швейцарською телеведучою Лолітою Морено, яка подарувала йому сина Лориса, а потім три роки провів у шлюбі з сербкою Мар'яною Костич. Четвертою дружиною Маттеуса була уродженка Києва (її мати — українка), дочка хокеїста збірної Латвії Сергія Чудонова Христина, але їхній шлюб тривав лише трохи більше року. До речі, остання дружина Лотара Анастасія, як і попередня, була молодшою за футболіста на 27 років.

Лотар Маттеус і його дружини

Нагадаємо, що Лотар Маттеус, який здобув за кар'єру 20 трофеїв, один з чотирьох футболістів (поряд з Антоніо Карбахалем, Джанлуїджі Буффоном і Рафаелем Маркесом), які брали участь в п'яти чемпіонатах світу. Йому ж належить рекорд за кількістю матчів, зіграних за збірну Німеччини (150 ігор) і у фінальній частині чемпіонатів світу (25).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що померла мати Лотара Маттеуса.

Фото Instagram, bild. de, Profimedia

216

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter