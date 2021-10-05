Вже знайшов нову: легендарний володар «Золотого м'яча» Лотар Маттеус розлучився з п'ятою дружиною
Чемпіон світу та Європи, володар «Золотого м'яча» легендарний футболіст «Баварії», «Інтера» і збірної Німеччини Лотар Маттеус, який увійшов до складу збірної світу всіх часів, розлучився зі своєю п'ятою дружиною — російською моделлю Анастасією Климко, у шлюбі з якою у нього народився син Мілан, повідомляє Bild.
«У якийсь момент ми зрозуміли, що наші інтереси пішли різними напрямками, — цитує видання 60-річного Лотара Маттеуса. — Вона не хоче прати брудні майки або нижню білизну. Все інше — особисті деталі, які нікого не стосуються. Не було сварок, гніву і інших партнерів. Ми добре ладнаємо і, як і раніше, в дружніх стосунках. Найголовніше, щоб не було погано нашому синові».
Втім, невтомний спокусник швидко знайшов собі нову дівчину, засвітившись на грецькому острові Міконос із загадковою брюнеткою.
«Ми знаємо одне одного лише кілька тижнів. Занадто рано говорити що-небудь. Навіть ім'я», — сказав Маттеус.
Зазначимо, що легенда німецького футболу в першому шлюбі прожив 11 років з Сільвією, яка народила йому дочок Алісу та Віолу, потім на п'ять років пов'язав свою долю зі швейцарською телеведучою Лолітою Морено, яка подарувала йому сина Лориса, а потім три роки провів у шлюбі з сербкою Мар'яною Костич. Четвертою дружиною Маттеуса була уродженка Києва (її мати — українка), дочка хокеїста збірної Латвії Сергія Чудонова Христина, але їхній шлюб тривав лише трохи більше року. До речі, остання дружина Лотара Анастасія, як і попередня, була молодшою за футболіста на 27 років.
Нагадаємо, що Лотар Маттеус, який здобув за кар'єру 20 трофеїв, один з чотирьох футболістів (поряд з Антоніо Карбахалем, Джанлуїджі Буффоном і Рафаелем Маркесом), які брали участь в п'яти чемпіонатах світу. Йому ж належить рекорд за кількістю матчів, зіграних за збірну Німеччини (150 ігор) і у фінальній частині чемпіонатів світу (25).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що померла мати Лотара Маттеуса.
Фото Instagram, bild. de, Profimedia216
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